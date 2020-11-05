Условный срок за крупное мошенничество получил экс-мэр Рубцовска

Суд вынес приговор бывшему мэру Рубцовска, обвинённому в мошенничестве с использованием служебного положения. Ему вменили условный срок и штраф.

Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. Экс-мэр Рубцовска признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершено с помощью обмана с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2013 году муниципальное предприятие «Рубцовские тепловые сети» заключило договор с коммерческой организацией на ремонт железнодорожных подъездных путей. Однако МУП «РТС» работы не оплатило.

«Имея умысел на хищение денежных средств, должностное лицо, достоверно зная, что не имеет возможности распоряжаться денежными средствами муниципального предприятия, убедил директора ООО передавать ему денежные средства за содействие в выплате задолженности по оказанным услугам. Тем самым обвиняемый в период времени с сентября 2013 по август 2015 года мошенническим путём завладел денежными средствами общества в размере более одного миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Суд назначил чиновнику наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тыс. руб.

Напомним, в октябре экс-управляющего «Сибсельмаша» осудили за похищение 115 задвижек.

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