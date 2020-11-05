Зеленый день от Cбера в этом году будет проходить целую неделю

В России стартует Зеленый день, приуроченный к дню рождения Сбера. В этом году он состоится 11‒12 ноября для пользователей-физлиц, а для юридических лиц снова, как и в прошлом году, продлится целую неделю — с 11 по 17 ноября.

Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла у Сбера в 2018 году. В первый же Зеленый день участниками акции стали миллионы россиян. К мероприятию сразу присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнеров по всей стране. По итогам акции продажи выросли в разы, позитивный эффект отметили как покупатели, так и продавцы, поэтому самый выгодный день в году стал новой традицией, заметной для всей страны.

В 2019 году Зеленый день значительно набрал обороты, за два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок — 760 тыс. А сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей.

«Как показало исследование фонда «Общественное мнение», сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Уверен, наш «Зеленый день» поможет поднять людям настроение, ведь он несёт с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции. Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнерам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов, — говорит первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис. — С каждым годом наш самый выгодный день становится всё более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнёры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады и ипотека. На этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на «Сбер Конф», — приставка SberBox и подписка «СберПрайм», которые, я уверен, будут пользоваться огромным спросом. Так что Зелёный день — не только праздник скидок, но и хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня».

В этом году Зеленый день пройдёт в три этапа. 2-10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения. 11 ноября Зеленый день официально стартует — в первый день праздника будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях. Для частных клиентов скидки и предложения от банка и его экосистемы будут работать 11-12 ноября, а для бизнеса — до 17 ноября.

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», «СберЗдоровье», «СберМобайл», «СберАптека», «СберКорус», «СберАвто», «Сетелем», «СберУслуги», «СберЛизинг», «Работа.ру», 2ГИС, «СберЗдоровье», «СберЛогистика», «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и многие другие. Всего в этом году в акции участвует более 170 компаний.

Если в «черную пятницу» люди занимают очередь в 5 утра, чтобы купить смартфон со скидкой, то в Зеленый день Сбера со скидкой 20% можно купить квартиру! И никакую очередь занимать не надо. При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом в более чем 600 ЖК во всех регионах страны, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам «СберСтрахование». Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также порадуют участников Зеленого дня.

Зелёный день даёт возможность не просто сэкономить, а сэкономить на два года вперёд, например купив подписку «СберПрайм» по уникальной цене.

В «черную пятницу» люди возвращаются домой радостные, но уставшие, с кучей больших и маленьких коробок. В Зеленый день все покупки можно оформить онлайн и не почувствовать никакой усталости, а только радость. И коробка, кстати, будет: мультимедийная приставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением, превращающая любой телевизор в центр развлечений. В Зеленый день её можно приобрести по специальной цене.

И таких примеров еще очень много. «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30% и многие другие.

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