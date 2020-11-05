Подготовиться ко второй волне коронавируса Новосибирской области помогли федеральные средства – губернатор Андрей Травников

Общий объём трансфертов в бюджет Новосибирской области из федерального бюджета в 2020 году составил более 11 млрд руб. – как отметил губернатор Андрей Травников, эти средства поддержали регион во время второй волны пандемии. Поправки в законы, которые касаются бюджета региона на текущий год, а также межбюджетных отношений и налогообложения, рассмотрели в Законодательном собрании региона 5 ноября.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, основные изменения областного законодательства связаны с поступлением средств из федерального бюджета и перераспределением расходов в связи с распространением коронавирусной инфекции. Депутаты приняли поправки в двух чтениях.

По словам губернатора Андрея Травникова, в изменениях отражено, что в 2020 году региону удалось привлечь значительные федеральные средства. Общий объём трансфертов, которые дополнительно поступили в бюджет Новосибирской области в этом году, составил более 11 млрд руб.

«Конечно, есть вещи абсолютно не планируемые, связанные с реализацией мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. И это было очень своевременное решение со стороны и президента, и правительства Российской Федерации», — сказал Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что на эти средства в Новосибирской области за лето модернизировали больницы. В медучреждениях провели кислород, приобрели оборудование и средства индивидуальной защиты. В результате осенью регион смог провести масштабную мобилизацию по перепрофилированию клиник. Всего за время второй волны эпидемии было оборудовано более 5 000 койкомест в 54 медучреждениях.

«Без предварительной работы, которую мы проводили летом, без ресурсов, которые нам своевременно и оперативно были выделены из федерального бюджета, так быстро отреагировать на ситуацию мы бы не смогли», — отметил губернатор.

Андрей Травников также отметил, что федеральный бюджет помог регионам в связи с непростой экономической ситуацией этого года. В результате «на местах» удалось сохранить все приоритетные расходы. В том числе социальные, а именно — индексацию заработной платы бюджетникам и другие меры соцподдержки. Кроме того, благодаря федеральным трансфертам в регионе продолжилось жилищное строительство и возведение крупных инфраструктурных объектов – таких, как ЛДС, четвёртый мост через Обь, а также дороги в областном центре и муниципальных районах.

«Весной мы говорили об установках, что как бы ни было тяжело с бюджетом в этом году, мы постараемся сохранить финансирование всех мероприятий, связанных с нацпроектами, мы сохраним весь социальный блок расходов и мы сохраним финансирование крупных инфраструктурных проектов. За два месяца до окончания текущего года есть полная уверенность, что эти установки будут полностью выполнены», — заключил губернатор.

Напомним, в октябре министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что на закупку кислородных концентраторов в «ковидные» госпитали региона будет выделено почти 30 млн руб.

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