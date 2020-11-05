В омском минздраве объяснили причину отказа аптек выдавать лекарства по рецептам на русском языке

В министерстве здравоохранения Омской области объяснили, почему аптеки выдают лекарства только по рецептам, написанным на латинском языке, и отказывают в выдаче по рецептам, написанным по-русски.

Причиной разбирательств стало публичное обращение к руководству регионального минздрава омички Марины Соломиной, опубликованное в сообществе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте». Омичка рассказала, что приехавший к ней домой на вызов врач-терапевт диагностировала бронхоспазм и выписала рецепт на ставший популярным в пандемию коронавируса антибиотик «Азитромицин».

Найдя препарат в одной из аптек, она отправила за ним своего сына, однако аптекарь отказалась выдать лекарство, сославшись на то, что рецепт выписан на русском языке, а не на латинском. «Когда я позвонила в аптеку и спросила, почему моему сыну не отпустили препарат по имеющемуся рецепту, там сослались на приказ Солдатовой (министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова – «КС») о том, что теперь все рецепты, касающиеся жизненно-важных антибиотиков, пишутся на латыни. У меня вопрос, почему такая несогласованность с поликлиниками и почему из-за этого должны страдать пациенты», — написала омичка.

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что выписка рецепта на латинском языке регламентирована документами минздрава РФ, приказом от 14 января 2019 года № 4н. «Использование латинского языка позволяет фармацевту предложить пациенту не какие-то конкретные таблетки, а препарат, содержащий указанное действующее вещество. К примеру, препаратов, содержащих азитромицин на рынке свыше десятка и, видя в рецепте: tabl. Azitromicini 0.5, фармацевт сможет выбрать из ассортимента аптеки нужное лекарство, подходящее пациенту, в том числе, по стоимости», — пояснили в министерстве.

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