Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой отменить повышение тарифов на вывоз мусора в регионе на 40%. В случае, если обращение не будет услышано, они оставляют за собой право настаивать на расторжении концессии на переработку твердых коммунальных отходов.

Напомним, на этой неделе стало известно, что департамент по тарифам Новосибирской области увеличил с 1 ноября единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 301,97 до 420,29 руб. за куб. м. Это означает рост тарифа на 39%. Решение было принято в связи с предписанием ФАС, которая сочла установленный с начала этого года тариф недостаточным для покрытия расходов регоператора ООО «Экология-Новосибирск». В настоящее время департамент пытается в суде оспорить решение ФАС.

Фракция КПРФ в Заксобрании заявила о возможном сговоре регоператора с представителями ФАС. Вопрос о повышении тарифов на вывоз мусора внес в повестку сессии член фракции КПРФ, заместитель председателя по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко. «Хочу напомнить, что ФАС России создавалась как орган, который должен противостоять желанию отдельных монополистов разными способами «загнуть» цены на тарифы с помощью мутных схем и откровенных картельных сговоров. ФАС выступила не на стороне государства и граждан, а на стороне явного монополиста, регионального оператора, печально известного мусорного концессионера, который так и не построил ни одного мусоросортировочного комплекса», – заявил Вадим Агеенко.

Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив в свою очередь прокомментировал ситуацию, как «из ряда вон выходящую». «Это не первый случай в области, когда пытаются поднять тарифы какими-то решениями ФАС, московских судов. Так в свое время действовало СГК. Сегодня «ВИС» [Группе «ВИС» принадлежит 75% ООО «Экология-Новосибирск», оператора по утилизации ТКО]. Я считаю – это вопиющий случай. Президент и правительство РФ в оперативном режиме производят социальные выплаты, ищут меры поддержки малого и большого бизнеса, а на территории области не совсем чистыми методами пытаются поднять тарифы на 40%. Думаю, это невозможно. Мы обратимся к руководителю ФАС Игорю Артемьеву, если не поможет, будем настаивать на расторжении концессии. К «ВИС» накопилось очень много претензий. Если компания не пойдет нам навстречу у нас остается вариант лишить «Экологию-Новосибирск» лицензии и расторгнуть концессию», – подчеркнул председатель Законодательного собрания.

Тем не менее, пока решение ФАС новосибирские власти оспаривают в суде, жителям региона придется оплачивать вывоз мусора по завышенному тарифу.

В июле 2016 года правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа «ВИС» стала собственником 75% компании «Экология-Новосибирск» и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. В тоже время власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

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