Мэр Новосибирска — о том, когда подешевеет вывоз мусора и что с ним будут делать

Прошедшее 3 ноября совещание в Институте теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, в котором принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, можно считать мероприятием в рамках форума «Городские технологии», где особое внимание было уделено проектам в области коммунального хозяйства. Вот и здесь основной, хотя и не единственной темой встречи была проблема переработки и утилизации отходов, очень актуальная для Новосибирска.

Ученые Института теплофизики СО РАН представили мэру Новосибирска экспериментальный образец робота, способного сортировать коммунальные отходы на конвейере. По словам директора Института теплофизики, академика РАН Дмитрия Марковича, аппаратом управляет нейронная сеть, в памяти которой хранятся десятки тысяч изображений, по которым искусственный интеллект (ИИ) определяет, что перед ним и куда этот предмет следует направить. Точность распознавания на текущий момент — 85%.

«Сортировка мусора вручную — это очень тяжелый труд, и его автоматизация могла бы существенно облегчить работу сортировщиков», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Тем не менее, по его словам, устройство еще нуждается в доработках: оно пока не может распознавать большинство видов отходов («видит» только пластик двух видов и алюминий), не справляется с большим потоком «продукции» (по словам инженеров, уже эту модель можно ускорить как минимум втрое, но для этого нужна более мощная несущая конструкция), не может работать в сложных погодных условиях (влажность, сильный холод и так далее). Но идея хорошая. «Мы со своей стороны готовы оказать институту всю возможную поддержку, в том числе в получении федерального финансирования для начала серийного производства таких установок. Осуществить реализацию этого наукоемкого проекта без федеральной помощи будет сложно», — отметил Анатолий Локоть.

Но сортировка, отметил глава города, только первая ступень в решении мусорной проблемы. С мусором, который уже рассортирован, надо что-то делать. Дмитрий Маркович признал, что на сегодня Россию можно считать одной из самых отсталых стран в Европе по этому параметру, поскольку из 55–60 млн тонн твердых коммунальных отходов, которые производятся в России ежегодно (это около 200 млн кубометров), так или иначе перерабатываются не больше 4–5%. «У нас в стране всего три ТЭС приспособлены для получения энергии из отходов», — отметил директор института. Наиболее оптимальным для России и Новосибирска в частности он назвал канадский опыт, где отходы еще на этапе выбрасывания разделяются на три группы и больше никогда не пересекаются — их вывозят на разных машинах в разные места. «Органика» идет на биотопливо, все, что горит — сжигается, остальное перемалывается и поступает в рециклинг. В России такой принцип работы, где ничего не выбрасывается на свалку, по его оценке, вопрос в лучшем случае ближайших десятилетий.

Новосибирск на сегодня производит 5,2 млн кубометров мусора в год. Основная их часть сегодня идет на два полигона — «Левобережный», принимающий около 6 тыс. кубометров в сутки, и «Гусинобродский» — около 7 тыс. Туда также поступает мусор из городской агломерации и сельских районов. Всего Новосибирская область производит около 9 млн кубометров отходов ежегодно, и большая их часть оседает в окрестностях столицы региона.

Способы того, что можно делать с мусором после сортировки, предложил экс-директор Института теплофизики, академик РАН Сергей Алексеенко. «Ни одна технология не может решить в одночасье всю проблему с мусором, — подчеркнул он. — Но наши комплексные программы уникальны тем, что могут «накрыть» вообще все группы отходов: не только бытовые, но и промышленные».

Для сжигания отсортированных отходов ученые института предложили использовать турбинную печь, разработанную совместно с АО «ОДК Авиадвигатель». Альтернатива — разложение с помощью плазмы, которое может быть дороже (хотя и не всегда), зато более эффективно решает проблему токсичных отходов.

Одной из главных проблем того, что данные проекты буксуют, ученый назвал кадровую череду в минпромторге, который отвечает за данный вопрос: «Департаменты постоянно передают проблемы один другому, мы сами не знаем, к кому с чем обращаться, и в итоге пока толком ничего с места не сдвигается».

«Некоторые разработки наших ученых мы уже применяем в жизни. Например, у нас работает школа, отопление которой осуществляется за счет подземных термальных вод. Эта идея возникла именно здесь, в Институте теплофизики. Таким образом, наше сотрудничество дает вполне ощутимые результаты», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Со своей стороны Сергей Алексеенко отметил, что именно логистика составляет самую весомую часть «мусорного» бюджета — кое-где она доходит до 80% и выше.

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