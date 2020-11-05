Мэр Красноярска вернулся к работе после заболевания коронавирусом

Глава администрации Красноярска Сергей Ерёмин сообщил, что вышел с карантина из-за коронавирусной инфекции, на своей странице в Instagram. Он заявил, что готов работать в обычном режиме.

О своём выздоровлении мэр написал в соцсети 5 ноября.

«Сегодня завершился мой карантин. Наконец, вышел на улицу, как обычно прогулялся до работы пешком. Это, конечно, кайф. Многое переоцениваешь, просидев две недели в четырёх стенах», — поделился Сергей Ерёмин.

Мэр Красноярска сообщил о своём заражении коронавирусной инфекцией 20 октября. Тогда он отметил, что чувствует себя нормально, однако отправился работать удалённо, чтобы не заражать коллег.

Напомним, в ноябре мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что многие сотрудники городской администрации болеют коронавирусом.

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