Больше половины новосибирских школьников продолжат учиться очно после каникул

Порядка 60% школьников в Новосибирской области после окончания продлённых каникул будут обучаться в очном режиме. Это ученики начальных, пятых, а также выпускных классов, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на брифинге 5 ноября.

Как подтвердил на встрече с журналистами Сергей Федорчук, в Новосибирской области после каникул будет реализована такая образовательная модель, при которой очное обучение продолжат ученики начальных, пятых и одиннадцатых классов, а также ученики малокомплектных школ.

Кроме того, в очном формате продолжат обучаться учащиеся всех коррекционных школ региона. При этом он напомнил, что каникулы продлятся до 16 ноября.

По словам регионального министра образования, школьников, которые останутся на очном обучении, в регионе порядка 60%.

«При выборе модели мы опирались на два аспекта. Первый аспект – в образовательных организациях достаточно много педагогов, которые находятся на больничном. Понятно, что в основном это больничные по ОРВИ, но, тем не менее, в отдельных школах количество заболевших доходит до 30%. Средний процент – 10-20%. Второй очень важный момент – это та информация, что, по нашей статистике, основная масса заболевших среди детей – это ребята с 6 по 10 класс. Они составляют больше половины всех заболевших детей», — объяснил Сергей Федорчук.

Министр отметил, что у учеников малокомплектных школ сельской местности, которых в регионе 410, нет технической возможности перейти на дистанционное обучение из-за отсутствия гаджетов и подключения к интернету. Для учеников коррекционных школ также трудно организовать обучение в дистанционном формате в силу специфики этой категории детей. Учащимся одиннадцатых классов необходимо готовиться к выпускным и вступительным экзаменам, а пятиклассникам – адаптироваться к обучению в средних классах.

«Там есть период адаптации, и мы не хотим ломать его переходом на дистант», — отметил Сергей Федорчук.

Министр сообщил, что многие педагоги высказались в пользу очного обучения также для учеников девятых и десятых классов. По словам Федорчука, этот вопрос в министерстве рассмотрят через две-три недели и примут решение в зависимости от эпидемиологической обстановки.

По данным министерства образования региона, сейчас болеют 159 учителей и работников школ, а также 83 ученика — всего 242 человека. В детский садах Новосибирской области вирусными инфекциями заражены 47 работников и 20 детей. Из-за ОРВИ закрыты 154 группы в 80 детсадах, один малокомплектный детсад закрыт полностью.

Напомним, 5 ноября в Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 180 человек.

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