Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области пока не дошла до отметки в 200 человек

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, 5 ноября в регионе выявлено 18 205 случаев заболевания, из них 180 – за последние сутки.

Как сообщили в оперативном штабе, коронавирусная инфекция выявлена у 1 162 детей в Новосибирской области. Из медучреждений региона выписано 14 953 пациента, за сутки – 133.

Умерло шесть человек – мужчины 60, 67 и 69 лет, а также женщины в возрасте 73, 74 и 88 лет. Всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончалось 609 человек.

По оперативным данным, в Кузбассе за минувшие сутки заразилось 196 человек (всего 16 412), 242 пациента выписаны из больниц (всего 11 822), умерли пять человек (всего 257). В Красноярском крае 5 ноября коронавирусом заболело 308 человек (всего 27 650), выздоровел0 292 человека (всего 20 362), скончались 7 человек (всего 700).

Ранее в новосибирском минздраве рассказали, какие врачи планово принимают пациентов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.