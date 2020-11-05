МТС провел скоростной мобильный интернет еще в шесть поселков Омской области

МТС сообщает о новом этапе развития скоростной сети LTE в Омской области. Компания обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом еще шесть населенных пунктов области, в которых проживают более 10 тысяч человек.
«Спрос на цифровые сервисы стабильно растет в последние годы, так, индекс цифровой активности омичей, более чем на 60% превышает прошлогодние показатели, — отметил директор МТС в Омской области Андрей Сергиенко. — Уже сейчас мы видим, что жители районов области в среднем скачивают объем мобильного трафика, сопоставимый с объемом потребления трафика по городу. Поэтому мы будем работать над качеством сети, в том числе и в пригороде, чтобы наши абоненты имели возможность пользоваться мобильным интернетом на комфортной скорости».
В поселок Петропавловка Муромцевского района мобильный интернет пришел впервые – МТС первый среди операторов запустил там сеть LTE. Поселок является туристической зоной и располагает несколькими базами отдыха, поэтому новые возможности открылись не только для жителей села, но и для сотрудников и гостей пансионатов.
Новые базовые станции LTE появились еще в пяти районах области – Нижнеомском, Тюкалинском, Любинском, Называевском и Таврическом. Жители этих территорий теперь могут пользоваться современными интернет-сервисами, которые ранее были недоступны.
По словам руководителя МТС в Омской области, до конца года оператор планирует обеспечить мобильным интернетом 4G еще, как минимум, пять населенных пунктов региона.