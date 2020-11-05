Срок ареста новосибирского бизнесмена Олега Ярового продлили до следующего года

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бывшего председателя совета директоров новосибирской компании «Винап» Олега Ярового на три месяца.

Как сообщили в Центральном районном суде Новосибирска, решение о продлении срока содержания под стражей Олега Ярового до 8 февраля 2021 года было принято в минувший вторник. Таким образом, бизнесмен будет находиться под стражей 6 месяцев и 25 суток.

Напомним, Олег Яровой был задержан в июле текущего года. Уголовное дело в отношении коммерсанта было возбуждено по части четвертой ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) по заявлению экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова. Он утверждает, что Яровой с 2011 по 2015 годы под различными предлогами похитил у него 170 млн рублей. По словам адвоката, сам Олег Яровой вину не признает.

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