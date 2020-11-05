Глава омского минздрава после скандала со скорыми пожаловалась на провокации

Омский министр здравоохранения Ирина Солдатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором попросила жителей региона, ранее заявивших о проблемах с медпомощью и лекарствами, «не подливать масла в огонь и устраивать провокации».

По словам Ирины Солдатовой, система здравоохранения Омской области «делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с COVID-19». «Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что все только плохо, «подливать масла в огонь» и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события зависит только от нас! Давайте слышать друг друга, быть терпеливыми, с пониманием относится к сложившейся ситуации и беречь близких!», — написала министр здравоохранения.

Ранее широкий общественный резонанс получило размещенное в социальных сетях видеообращение омички Анны Дьяконовой к властям региона. Женщина рассказала о попытках вызвать скорую помощь своей 8-месячной дочери и отсутствии лекарств в омских аптеках. «Скорая приехала и сказала: «Оставайтесь, пожалуйста, дома, что творится в стационарах, вы не представляете. Там ад! Туда мы везем, чтобы люди умирали, потому что и в больницах уже практически ничего нет», — рассказала Анна Дьяконова. Она заявила, что область не была подготовлена ко второй волне коронавируса, а областные власти «довели регион до ручки».

Незадолго до появления видеообращения в Омске произошел скандал. Поздно вечером к зданию омского минздрава подъехали три машины скорой помощи, в которых находились пациенты в тяжелом состоянии. Чтобы привлечь внимание чиновников, работники скорой помощи включили сигнализации машин. Вышедшим сотрудникам минздрава врачи пояснили, что не могут передать пациентов в больницы, поскольку те отказываются их принимать. Позднее глава региона Александр Бурков назвал произошедшее инцидентом «за гранью человеческого понимания».

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