Два дня назад Новосибирский государственный академический театр оперы и балета («НОВАТ», как он стал называться при В. Кехмане) неожиданно для всех театралов опубликовал информацию о переносе практически всех ноябрьских спектаклей на январь-февраль будущего года. Решение сопровождается достаточно странными объяснениями.

«Важная информация о переносе спектаклей

Уважаемые зрители!

Балеты, заявленные в афише с 5 ноября по 21 ноября (включительно), будут показаны в январе и феврале 2021 года.

Несмотря на то, что НОВАТ остаётся одним из самых надежных мест в Новосибирске с точки зрения ковид-безопасности, и невзирая на все предпринимаемые в театре жёсткие меры по предотвращению распространения инфекции, тем не менее, среди новосибирской публики нарастают опасения, которые подогреваются рядом недобросовестных СМИ. Результатом этого стал беспрецедентно низкий уровень продаж билетов на балетные спектакли. НОВАТ не может позволить артистам работать на сцене перед полупустым залом. В связи с этим, руководство НОВАТа вынуждено было принять непростое решение о переносе ранее заявленных ноябрьских балетных спектаклей.

График переносов будет опубликован на официальном сайте и в соцсетях театра 6 ноября.

Приобретённые ранее билеты действительны на новые даты. Приносим извинения за доставленные неудобства.»

Так говорится в сообщении театра. Самим объявлением о переносе спектаклей сегодня никого не удивишь. Маститые оперные дома, балетные компании, оберегая здоровье артистов, переносят спектакли на целые сезоны в надежде, что ситуация с пандемией выправится. Это неприятно, но это ответственно со стороны администраций театров. Они думают не только о артистах и персонале театра, но и о нас, зрителях.

Надо отметить, что министерство культуры России очень осторожно допустило к работе со зрителями театры этой осенью и ввело строгое ограничение – заполняемость зала не более 50 процентов. Я подчеркиваю, разрешено было продавать билеты на половину зала. Московские театры строго выполняют это требование. Там, где мне удалось побывать, в театре им. Вахтангова, «Театре наций» половина зрительских кресел были перетянуты шпагатами, в результате на шесть мест могло сесть три зрителя.

И, как сказал мне один из опытных директоров Кирилл Игоревич Крок, «при сегодняшнем пятикратном спаде на реализацию билетов заполнить ползала пока будет большой проблемой».

С одной стороны, не решена сама проблема пандемии, не проведена вакцинация, катастрофически не хватает мест в ковид госпиталях. Казалось бы в этих условиях надо минимизировать количество зрителей и радоваться тому, что актеры и музыканты имеют возможность не сидеть дома на самоизоляции и не исполнять концерты онлайн, а работать со зрителем.

Но с точки зрения администрации НОВАТа это, оказывается, ерунда.

Какие-то враги из числа журналистов пишут пасквили на театр, в котором все сделано для того, чтобы не распространялась инфекция. И вот именно из-за этих публикаций билеты плохо продаются, а позволить работать на ползала артистам балета администрация не может, это унижает артистов балета.

Вообще, тот, кто это писал – о чем думал в этот момент?

Ползала — это то, что максимум разрешило министерство культуры России своим федеральным театрам. У вас больше и быть не может. И совершенно непричем, что это якобы унижает артистов и музыкантов. То, что какими-то своими методами господа Гергиев и Кехман добились продажи билетов на полные залы, проблему пандемии меньше не сделало. А причина – скорее, жадность. Как известно, самый короткий путь к нищете.

Обратите внимание, о каких театрах больше всего говорят, как о имеющих большое количество больных: правильно, о Мариинском и НОВАТе , ну, а трагический уход из жизни музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра, всеобщего любимца Ведерникова, это страшное тому подтверждение.

Так может надо перестать размахивать шашкой, обвиняя во всех грехах журналистов, а начать строго выполнять требования министерства культуры РФ и постараться продать хотя бы ту половину мест в зале, которую позволено продавать?

А то как-то неуважительно к зрителю получается.

Или здесь другая проблема, а именно желание как-то оздоровить составы творческих подразделений? Ну, так это другое дело, и за это можно администрации сказать спасибо.

Я могу спокойно об этом говорить, так как за все время я ни разу не написал неофициальную версию о состояния труппы театра и исправно ходил на спектакли, и даже написал статью о премьере «Иоланты».

Так что, как говорится нечего на зеркало кивать…

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