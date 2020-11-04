Школьные каникулы в Новосибирской области продлят еще на неделю

На прошедшем накануне в правительстве региона совещании с участием педагогов и родителей школьников было принято решение о продлении каникул до 15 ноября.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на совещании обсуждалось несколько моделей учебного процесса, который должен был возобновиться после продленных до 9 ноября школьных каникул.

Первая модель предполагала дальнейшее продление каникул до 15 ноября, затем, с 16 ноября, к учебе в очном формате приступают с 1 по 5 классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционной форме.

Другая модель предусматривала с 9 ноября продолжение каникул для младших классов и учебу в дистанционной форме для 6-11 классов, а с 16 ноября – переход к формату первой модели. Представители школ и родители школьников предложили утвердить первую модель. «В сложившейся ситуации на первое место выходит вопрос здоровья детей и педагогов, поэтому на сегодняшний день принято данное решение», — приводит пресс-служба облправительства слова заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Добавим, соответветствующее официальное постановление пока не опубликовано.

Как отметили в новосибирском обкоме КПРФ со ссылкой на данные главы оперштаба при министерстве образования Новосибирской области Оксаны Василенко, педагогический состав так и не вернулся с больничных. «Болеют тяжело и долго. От 15% до 40% по отдельным учреждениям», — сказала Оксана Василенко. Напомним, ранее решение о том, что учащиеся средних и старших классов общеобразовательных школ по окончанию каникул перейдут на дистанционное обучение, приняли власти Бердска.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.