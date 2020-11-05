Тема необходимости национальной идеи для России – одна из самых обсуждаемых. Специалисты самых разных направлений рекомендуют искать ее то в корнях, то в горизонтах. В корнях – значит в истории, которая у нас носит отчетливый военно-патриотический характер. В горизонтах – это про светлое будущее, которое по утверждениям социологов сегодня все меньше и меньше занимает людей, поскольку они все больше погружены в настоящее.

Мне кажется, что люди сами и дают ответ на вопрос, где искать эту самую идею: под фонарем, потому что светло или там, где есть шанс найти. Искать надо в настоящем. В сегодняшнем. В реальной и будничной жизни.

Сделать реальную и будничную сегодняшнюю жизнь достойной, комфортной, обеспеченной достатком, уютом и возможностью для людей развиваться, идти к своим целям, и применять свои таланты.

Одна моя знакомая лет 15 назад приняла решение об отъезде из России. Она не была оппозиционером, у нее был бизнес, ее семья не нуждалась, город, в котором она жила тоже не разрушался и не деградировал. Я ее спросил, почему? Она сказала: «Не почему, а зачем. Затем, чтобы мои дети выбирали себе профессию не по тому, какой доход она принесет, а по тому, насколько она им самим интересна. А в нормальной стране любая профессия дает возможность нормально жить. И наслаждаться самим процессом жизни».

Так вот, я считаю, что именно это – начинать нормально жить сейчас, а не в следующих поколениях, и должно быть нашей национальной идеей. И ключевое слово здесь «жить».

Нормально жить – это работать, получать за работу достойную зарплату, платить налоги и получать за налоги качественные услуги от государства. Получать достойную заработную плату можно только при адекватно настроенной экономике, где производства и услуги соответствуют требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня, а не историческим традициям. Получать качественные услуги от государства можно тогда, когда эти услуги обеспечивают систему общественного благополучия, а не патронаж отдельных людей. Если в стране до 70% людей получают разного рода социальные субсидии и пособия, то это говорит о том, что что-то не так настроено в экономике, образовании и здравоохранении.

При нормальном построении экономики и государственных услуг у человека остается достаточно времени и сил на семью, друзей, любимых людей, хобби, путешествия – собственно на жизнь.

В основе сильной страны – сильная экономика. Она много производит, много продает за свои пределы и в нее стремятся люди, чтобы получать те услуги, которых нет ни в одной другой стране.

В основе сильной нации – уважение к человеку.

В основе сильного государства – правила, позволяющие человеку достойно жить сейчас и экономика, дающая уверенность в будущем.

Миф о том, что наши дети будут жить лучше нас, не состоятелен. Дети строят свои модели жизни на примере родителей. И если родители терпят и выживают, то дети будут думать, что именно это – нормально. И тоже будут терпеть и выживать. Поколение за поколением.

Так что надо просто начать жить нормально прямо сейчас. И нормальную достойную сегодняшнюю жизнь возвести в статус национальной идеи. Это, кстати и уважение к надеждам наших родителей и основа для новых горизонтов наших детей. Это точка устойчивости, которая позволит нам наконец перестать искать, перестать волноваться, перестать метаться, а начать жить.

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