Проект по лечению коронавируса реализуют в биотехнологическом научном центре Новосибирской области – первое заседание наблюдательного совета провёл Андрей Травников

Программу работы нового научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» утвердили на первом заседании наблюдательного совета учреждения. Мероприятие прошло в правительстве Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова 3 ноября.

В заседании в режиме ВКС приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян, члены правительства Новосибирской области, руководители и представители СО РАН, НГУ, НГАУ, НГТУ, Технопарка Новосибирского академгородка, ННИИТО, «Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина», центра «Вектор», Медицинского технопарка, депутаты и представители высокотехнологичного бизнеса.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил предысторию создания НОЦ мирового уровня в регионе в рамках национального проекта «Наука». Как рассказал губернатор, решение подавать заявку на создание НОЦ предопределил мощный научно-образовательный потенциал области, который базируется на опыте и достижениях Академгородка. Это в том числе деятельность бывшей медицинской академии СССР, ВАСХНИЛа, а также наукограда Кольцово.

«Было принято во внимание, что не только образовательный, но и научно-исследовательский потенциал региона простирается уже далеко за границы Академгородка. В частности, своими исследованиями и очень успешно занимаются наши университеты, расположенные на территории Новосибирска, – технический, аграрный, медицинский университеты и ряд других. У них есть связи с институтами СО РАН, с НГУ, со многими внедренческими компаниями, индустриальными партнерами. Проанализировав ситуацию, мы приняли решение, что для поддержки исследовательских амбиций «городских» университетов и для дополнительной поддержки программы «Академгородок 2.0» мы предлагаем создать НОЦ мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» с участием как минимум названных вузов и названных институтов, опираясь на научный потенциал институтов СО РАН и НГУ», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Андрей Травников подчеркнул, что параллельно в регионе реализуется большая программа «Академгородок 2.0», а также готовится заявка на создание инновационного научно-технологического центра.

«На сегодня мы используем все возможности, которые дают федеральные программы, для укрепления и развития нашего научно-образовательного потенциала», — отметил Андрей Травников.

Как рассказал на заседании исполняющий обязанности министра науки и инновационной политики Новосибирской области Евгений Павлов в ходе презентации программы деятельности научно-образовательного центра, цель учреждения — обеспечение научно-технологического прорыва в сфере биотехнологий. Для этого объединятся интеллектуальные, финансовые, производственные и трудовые ресурсы участников центра, которые реализуют проекты по созданию новых продуктов и технологий.

Основные направления работы центра — агропромышленность и медицина. Среди проектов в агронаправлении — экологическая фабрика для поглощения атмосферного углерода, завод по производству органических удобрений с целью развития органического земледелия и агроэкономики замкнутого типа, создание региональной системы оценки генетического потенциала черно-пестрого скота сибирского отродья и так далее.

В медицинской сфере заявлены такие проекты, как GWAS-MAP — база больших данных результатов генетических исследований ассоциаций человека, разработка и организация производства изделий для эндоваскулярной хирургии, профилактика и лечение коронавирусной инфекции методом фотодинамической терапии и так далее.

Ожидается, что в результате реализации этих и других проектов к 2030 году доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП увеличится в 1,6 раза, число высокопроизводительных рабочих мест увеличится в 1,7 раза, а доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем объёме обследованных организаций вырастет до 18%

Евгений Павлов также рассказал о программе деятельности Центра развития компетенций на базах НГУ и НГАУ. Андрей Травников предложил использовать эти ЦРК как центры ответственности за реализацию программы по созданию НОЦ мирового уровня по медицинскому и агронаправлениям. Оба документа членами наблюдательного совета утвердили как составляющие пакета заявки Новосибирской области в федеральные органы власти для прохождения конкурсного отбора.

Ранее сообщалось о том, что планы крупнейших научных объектов Академгородка создадут вместе с минстроем Новосибирской области.

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