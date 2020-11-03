Власти вновь сократили число «разрешённых» мест на стадионах в Новосибирской области

Заполняемость стадионов во время командных спортивных соревнований в Новосибирской области будет сокращено с 50% до 30%. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в правительстве региона 3 ноября.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить документы о сокращении заполняемости стадионов министру физической культуры и спорта региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«При проведении профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта в Новосибирской области заполняемость стадионов будет сокращена с 50% до 30%», — говорится в сообщении правительства.

Запрет на проведение спортивных соревнований был снял в Новосибирской области 1 сентября. Тогда разрешалось заполнять стадионы не более, чем на 25% от их вместимости. Позже власти приняли решение об увеличении этого показателя до 50%. При этом были разрешены соревнования именно по командным видам спорта.

Напомним, в ноябре в Красноярском крае из-за коронавируса запретили проводить развлекательные мероприятия в кафе.

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