Смертность в Новосибирской области выросла почти на треть

В октябре текущего года количество смертей в Новосибирской области выросло на 27% в сравнении с октябрем прошлого года, превысив 4,2 тыс. случаев.
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области обнародовало статистику работы госоргана. Согласно данным ведомства, в октябре текущего года органы ЗАГС региона зарегистрировали 4 тыс. 279 актов о смерти. Актов о рождении в этом же месяце было зарегистрировано 2 тыс. 590. В октябре прошлого года ведомство фиксировало 3 тыс. 118 смертей и 2 тыс. 820 рождений.
По данным управления ЗАГС, в феврале текущего года, перед наступлением первой волны коронавируса, количество смертей в регионе едва превышало 2,7 тыс. В последующие месяцы оно постепенно начало расти, однако не доходило до отметки в 4 тыс. смертей.