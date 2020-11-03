По информации «Континента Сибирь», одна из крупнейших управляющих компаний Новосибирска, «МКС-Новосибирск», может содействовать в оказании жильцам услуг ЖК-компанией, не располагающей соответствующими коммунальными компетенциями. Речь идет о поверке счетчиков воды. Так ли это – выяснял «Континент Сибирь».

АО «МКС-Новосибирск» управляет многоквартирными домами на территории Новосибирска и Новосибирской области. В управлении компании находятся порядка 2 млн. кв. м (659 домов) в Дзержинском, Октябрьском, Железнодорожном, Центральном, Заельцовском, Кировском, Ленинском районах Новосибирска, а также селе Криводановка Новосибирского района. В структуру «МКС» входит 12 жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ) и аварийно-диспетчерская служба, отделы по работе с населением и поставщиками, отделы эксплуатации инженерных сетей и иные структурные подразделения, необходимые для обслуживания домов, текущего и капитального ремонта жилищного фонда.

В редакцию «Континента Сибирь» обратились жители одного из многоквартирных домов Новосибирска, обеспокоенные прошедшей у них поверкой счетчиков воды. Дело в том, что каждый установленный в квартире счетчик воды имеет не только срок службы, но и срок проверки точности показаний прибора – так называемой поверки, которая зависит от даты изготовления счетчика. Как правило, для счетчика горячей воды это в среднем четыре-пять лет, а для холодной — шесть. Однако в разных регионах сроки могут корректироваться. Если жилец пропустил срок поверки, коммунальная плата ему начинает начисляться по действующему нормативу. Саму поверку выполняют организации, зарегистрированные и получившие соответствующее свидетельство в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации). В основном, жильцы обращаются в свое ТСЖ или управляющую компанию, где им рекомендуют оказывающее такую услугу аккредитованное юридическое лицо.

Обратившиеся в «Континент Сибирь» жильцы дома рассказали, что им подтвердили то, что такая услуга им может быть оказана. В итоге к жильцам приехали представители ООО ЖК «Лада». В Новосибирске, согласно данным ЕГРЮЛ, работает два ООО ЖК «Лада» — оба находятся по одному и тому же адресу: улица Есенина, дом 16. Руководят ими Сергей Вагайцев и Олеся Вагайцева. ЖК «Лада» провела поверку счетчиков, оставив жильцам квитанции, которые жильцов насторожили. По их мнению, эти квитанции (копии квитанций имеются в распоряжении редакции – «КС») на обычных бланках с печатью организации могут не соответствовать требованиям Росстандарта и Россаккредитации РФ и свидетельствовать о том, что юрлицо не обладает соответствующими полномочиями. Действительно, с 24 сентября текущего года действуют новые правила поверки бытовых счетчиков, по которым бумажные свидетельства о поверке выдаются лишь по желанию пользователей приборов учета и носят исключительно информационный характер. При этом единственным юридически значимым подтверждением того, что счетчик прошел проверку и его показания можно использовать при начислении платы за коммунальные ресурсы, становится электронная регистрация в специализированной информационной системе. Были ли зарегистрированы данные поверки в этой системе, задаются вопросом обратившиеся в «КС» жильцы.

Журналисты редакции «Континента Сибирь» сделали несколько телефонных звонков в жилищно-эксплуатационные организации, находящиеся в управлении «МКС-Новосибирск». Диспетчеры подтвердили, что услуги поверки возможны, а курирует эту услугу сама управляющая компания. Диспетчеры также назвали стоимость поверки – около 600 рублей со скидкой для пенсионеров. Как правило, сканы необходимых документов содержатся на сайтах компаний, оказывающих услуги поверки счетчиков. Найти в интернете сайт ЖК «Лада» «Континенту Сибирь» не удалось, как не удалось и найти этой компании в реестре аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации. В пресс-службе Росаккредитации на запрос «Континента Сибирь» пояснили, что ведомство «осуществляет, в том числе формирование и ведение реестра аккредитованных лиц (далее – Реестр) и предоставление сведений из указанного реестра». «Настоящим сообщаем об отсутствии в Реестре сведений в отношении АО «МКС-Новосибирск» и ООО Жилищная компания «Лада», — уточняется в ответе пресс-службы Росаккредитации.

В АО «МКС-Новосибирск» «Континенту Сибири» пояснили, что сама компания не занимается поверкой водосчетчиков и, соответственно, не имеет лицензии на осуществлении этого вида деятельности. «Собственники, дома которых обслуживает наша управляющая организация, пользуются услугами разных поверочных компаний, мы не вправе навязывать им конкретную организацию. Специалисты ЖЭУ могут лишь рекомендовать обратиться в ту или иную поверочную компанию, но окончательный выбор всегда остается за собственниками», — пояснил в ответе на запрос «Континента Сибирь» исполнительный директор АО «МКС-Новосибирск» Иван Волков. При этом он уточнил, что «МКС-Новосибирск» не проверяет у данных компаний наличие необходимых аттестатов. «Для нас важно, чтобы сведения передавались точно и своевременно», — подчеркнул Иван Волков.

Руководитель «МКС-Новосибирск» подтвердил, что ему известно о работах по поверке счетчиков воды, проводимых ООО Жилищная компания «Лада». По словам Ивана Волкова, эта компания «имеет сертифицированное поверочное оборудование и квалифицированный персонал, осуществляющий эти работы». «У нас никогда не было основания сомневаться в компетенции ООО ЖК «Лада», — отметил Иван Волков. Он также добавил, что, начиная 2021 года специалисты АО «МКС-Новосибирск» начнут вести объяснительную работу среди жителей, касающуюся проверки аттестата аккредитации у соответствующих компаний, и сами будут препятствовать работе неаккредитованных организаций.

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