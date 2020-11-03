Возросшие тарифы на вывоз мусора в Новосибирской области «замораживать» не будут

Московский арбитражный суд рассматривает заявление о признании недействительным решения ФАС о повышении тарифов на вывоз мусора в Новосибирской области, которое направило в суд в октябре правительство региона. Арбитраж отклонил просьбу властей приостановить рост оплаты услуги на время процесса, сообщили в пресс-службе областного правительства 3 ноября.

Как сообщили в правительстве региона, департамент по тарифам Новосибирской области внёс изменения, связанные с решением ФАС о повышении тарифов, в документацию ведомства. Это решение было принято ещё в июле. Однако в октябре власти обратились в Арбитражный суд Москвы с заявлением признать его недействительным.

«Данное заявление находится на рассмотрении», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, правительство Новосибирской области обратилось в суд с заявлениями о необходимости применить обеспечительные меры. На время процесса чиновники попросили приостановить повышение тарифа для новосибирцев, однако суд им отказал.

Как следует из приказала областного департамента по тарифам, стоимость вывоза мусора в Новосибирской области в ноябре выросла на 40%. Услуги регионального оператора «Экология-Новосибирск» подорожали с 301,97 руб. до 420,29 руб. за кубометр. В документе отмечается, что новые расценки будут действовать с 1 ноября по 1 января 2021 года.

Напомним, в октябре «Экология-Новосибирск» объявила шесть аукционов на перевозку ТКО.

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