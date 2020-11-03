«Ростелеком» предлагает сибирским предпринимателям защищенный удаленный доступ

«Ростелеком» предлагает сибирским предпринимателям воспользоваться комплексной услугой по предоставлению защищенного удаленного доступа сотрудников к корпоративным ресурсам. Они позволят компаниям быстро и безопасно организовать дистанционные рабочие места, оформленные в том числе по требованиям информационной безопасности.

В рамках услуги предприятия получают доступ к высокоскоростному интернету и могут настроить работу виртуальных частных сетей (VPN). Для предотвращения утечек информации «Ростелеком» предлагает установить сервис DLP, который также поможет контролировать рабочее время сотрудников, включая их активность, используемые приложения и коммуникации друг с другом.

«Комплекс проверенных и эффективных решений от «Ростелекома» позволяет сохранить непрерывность бизнес-процессов в условиях удаленной работы. Причем это касается не только ситуаций, связанных с коронавирусом, но и других рабочих процессов, которые выстраиваются дистанционно, — уточнил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Благодаря защищенному удаленному доступу компании могут нанимать сотрудников в любом городе страны, не привязываясь к конкретному региону и не беспокоясь за сохранность конфиденциальной информации».

Дополнить сервис удаленной работы можно другими продуктами, помогающими настроить бизнес-процессы. «Ростелеком», в частности, предлагает для подключения сервис «Виртуальная АТС» и услуги «Web-видеоконференция» и «Аудиоконференция» для проведения онлайн-совещаний. Цифровой оператор также готов предоставить в аренду технику для организации автоматизированного рабочего места — ноутбук, мониторы, веб-камеры.

Тарифы на базовые пакеты услуг рассчитываются на одного сотрудника в зависимости от скорости интернета и использования сертифицированных средств шифрования. Тарифы на дополнительные сервисы зависят от количества абонентов для виртуальной телефонии или числа подключений и дополнительных опций для web-видеоконференций. При этом предлагаемые схемы позволяют настроить платежи индивидуально: например, компания может полностью оплачивать счета для сотрудника или делить с ним расходы пропорционально.

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