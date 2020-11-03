Оперативный штаб: 182 жителя Новосибирской области заболели коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, 3 ноября в регионе зарегистрировано 17 844 случая заболевания, в том числе у 1 140 детей, а за сутки – 182.

В оперативном штабе также сообщили: из медучреждений региона с выздоровлением выписаны 14 648 пациентов, которым ставили диагноз COVID-19. За сутки больницы покинули 147 человек.

Всего в Новосибирской области умерли 600 человек с коронавирусной инфекцией. За сутки скончались четверо.

«Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 70 лет и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет и 68 лет», — рассказали в штабе.

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 195 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего 16 018), 301 человек выздоровел (всего 11 296), умерли 7 пациентов (всего 248). В Алтайском крае за сутки заболело 225 человек (всего 19 892), из больниц выписали 181 пациента (всего выздоровело 16 720), умерли 9 человек, в том числе непосредственно от COVID-19 – 8 (всего 808, 395 – от коронавируса).

Напомним, 2 ноября суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области составил 179 человек.

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