«Это был мужской ответ»: Избивший бердского журналиста пресс-секретарь оправдался кибербуллингом

Ведущий эксперт отдела общественных связей администрации Бердска Кирилл Цветков рассказал, что на протяжении нескольких месяцев страдал от систематической травли со стороны журналиста Сергея Болдырева. Это и спровоцировало его разобраться с обидчиком «по-мужски».

Сотрудник пресс-службы администрации Бердска Кирилл Цветков, напавший накануне на журналиста местного издания Сергея Болдырева, рассказал изданию «Бердск Online», что спровоцировало его на драку. Цветков пояснил: на протяжении трёх месяцев он страдал от кибербуллинга – интернет-травли, в которой участвовал бердский корреспондент.

«Я показал, что можно сократить дистанцию с теми, кто систематически издевается над тобой в сети. Это был мой мужской ответ», — сообщил он изданию «Бердск Online» 3 ноября.

Как пояснил Цветков, Болдырев систематически издевается в соцсетях над манерой его письма, которую тот демонстрирует в официальных группах горадминистрации. Последней каплей для него стало то, что журналист создал хештег «Кирюша».

«Он перешёл на личное», — прокомментировал Цветков.

Пресс-секретарь отметил, что бил мужчину «не сильно» и нанёс тому две пощёчины, «чтобы проучить». Между тем, журналисту 68 лет. Однако сотрудник администрации сообщил, что возраст в данном случае не имеет значения.

«Он мужчина, я мужчина», — сказал он в беседе с изданием.

При этом, по словам Цветкова, в его травле участвуют как мужчины, так и женщины.

Кирилл Цветков также сообщил, что на 2 и 3 ноября он взял отгулы после того, как сдавал кровь.

Напомним, сотрудник пресс-службы администрации Бердска Кирилл Цветков напал на журналиста Сергея Болдырева 2 ноября в редакции местного издания. Поводом для этого стал репост записи Цветкова с комментарием Болдырева.

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