В аптеки Красноярского края привезли «Арбидол»

Партия противовирусного препарата «Арбидол» поступила в Красноярский край, сейчас оформляются все необходимые документы для распределения лекарства в аптечную сеть. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона 2 ноября.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, сейчас в аптеках региона есть ещё несколько противовирусных препаратов, в том числе в каплях и гелях. При этом в Красноярском крае сохраняется дефицит антибактериального средства «Азитромицин».

«Сохраняется сложная ситуация по «Азитромицину» – тем не менее работа ведется, до конца недели этот антибактериальный препарат поступит в аптечную сеть только для рецептурного отпуска. В настоящее время в сети есть несколько наименований антибактериальных препаратов, но по поводу их применения нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Они также отпускаются по рецепту», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

В пресс-службе краевого минздрава также отметили, что ситуацию с дефицитом лекарств контролируют федеральная служба Росздравнадзора и антимонопольная служба.

По последним данным, в Красноярском крае зафиксировано 27 039 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 2 ноября заразилось 298 человек. Выздоровело 19 793 пациента (за сутки – 222), умерло 685 человек (9 – за сутки).

Напомним, накануне в минздраве Новосибирской области сообщили, что поставка «Цефтриаксона» в регионе ожидается в ближайшие два дня.

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