Насколько эффективно решается проблема дефицита лекарств в Новосибирской области?

Уже не первую неделю Новосибирская область сталкивается с дефицитом медикаментов, используемых при борьбе с коронавирусом. В мэрии Новосибирска связывают это проблему с повышенным спросом на рассматриваемые лекарственные препараты. Насколько успешно решается проблема дефицита, какие меры для этого предпринимаются, и как оценивают ситуацию представители фармритейла — в материале «Континента Сибирь».

Фактор роста спроса

Участники аптечного рынка Новосибирска подтверждают влияние на дефицит скакнувшего спроса на лекарства. «Я не могу сказать, что наша сеть ощущает недостаток в лекарствах, которые не применяются при лечении ковида и его последствий. Мы сейчас настолько все «заточены» на ковид, — с этими лекарствами буквально каждый второй рецепт, — поэтому спрос на остальные лекарства отходит на второй план, — рассказывает управляющий директор аптечной сети «Социалочка» Ольга Вакаренцева. — Кроме того, многие лекарства, которые назначаются в схемах лечения ковида, тот же витамин D, применяются и в детской практике и в гинекологии. То есть его назначение по ковиду – непрямое. И этого витамина D теперь просто нет. Или тот же магний, который прописывают детям, беременным, используют в неврологии. В связи с ажиотажным спросом по ковиду он тоже пропадает».

Повышенный спрос, по ее словам, вызван не только страхом перед коронавирусом, но и реальным увеличением заболеваемости. «По сравнению с первой волной, с тем, что было летом, на сегодня у нас заметно выше напряжение», — констатирует собеседница «Континента Сибирь».

Власти города отмечали, что ситуация с поставками лекарств находится под контролем. 23 октября в ходе онлайн-конференции с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть называл 26 октября в качестве даты возобновления обеспечения жителей города соответствующими лекарствами. Речь шла о поставке антибиотиков в муниципальную аптечную сеть. Позднее сроки поставки несколько сдвинулись из-за погодных условий. Однако в четверг 29 ноября 6000 упаковок левофлоксацина, 6000 азитромицина, а также 1900 левомицетина успешно добрались до мегаполиса.

На следующий день новосибирский градоначальник отмечал, что партии должно хватить на семь дней: «Антибиотики отпускаются только по рецептам. 12 тысяч стандартов — это немного, по нашим расчетам, этого хватит на неделю, если спрос не будет снижаться».

Решился ли вопрос дефицита?

В субботу 31 октября «Континент Сибирь» решил проверить этот прогноз и обзвонил несколько аптечных сетей города. В муниципальной аптечной сети сумамеда не было совсем, а его аналог азитромицин оставался только на правом берегу. Причём в справочной сети посоветовали поторопиться с покупкой, так как «азитромицин уже заканчивается». Кроме муниципальных аптек азитромицин в дозировке для взрослых оказался в «Социалочке». В «Радуге» и «Белой аптеке» наличествовали лишь детские варианты этих антибиотиков. А «Озерки», «Ноль-Боль», «Доктор Столетов», «Листик» и «Аптека низких цен» заявили о полном отсутствии данных препаратов.

В понедельник 2 ноября азитромицин в количестве чуть более 2000 упаковок имелся только в аптеках «Социалочки». В муниципальной аптечной сети в ходе контрольного звонка «Континенту Сибирь» ответили: «в нашей сети весь азитромицин и левофлоксацин закончился».

«Дефицит лекарств, применяемых при лечении ковида и его последствий никуда не ушёл. То, что азитромицин пришёл кому-то одному в город, не означает, что дефицит исчез. Левофлоксацина как не было, так и нет. Ни левофлоксацина, ни клексана, ни фраксипарина. Много чего нет. Мне даже задавали вопрос: «а аналоги, синонимы есть»? Я отвечаю, что у нас закончились даже аналоги аналогов, — прокомментировала «Континенту Сибирь» сложившуюся ситуацию директор новосибирской аптечной сети «Листик» Наталья Казаненко. — Кроме того, ещё и спрос увеличился. На все «ковидные» препараты в два раза. Именно на эту группу товаров».

Собеседница издания также задается вопросом, почему партию препаратов поставили именно в муниципальную аптечную сеть, а не в другие сети. «У нас что, монополизация рынка? Муниципальная аптечная сеть не полностью государственная. Но даже если она была бы полностью государственной, почему только отгружаются препараты ей? Почему не дают в коммерцию? Это тоже неправильно, я считаю», — делает вывод Наталья Казаненко.

Причины столь быстрого исчезновения антибиотиков из муниципальной аптечной сети проясняет Ольга Вакаренцева. По ее словам препараты могли разойтись по больницам: «Дело в том, что муниципальная аптечная сеть снабжает не только покупателей в аптеках, но и лечебные учреждения в городе. Скорее всего, значимую часть того, что они завезли, они просто в стационары отпустили. А мы со стационарами не работаем, поэтому у нас антибиотики есть. Хотя и не в тех объёмах, в которых бы всем хотелось», — отмечает Ольга Вакаренцева.

Глава региональной сети «Социалочки» также рассказывает о том, что дефицит препаратов это не проблема только Новосибирской области, а вопрос общероссийского масштаба: «люди приезжают к нам и (медикаменты – «КС») в Барнаул забирают. И в другие города, вплоть до Иркутска. Потому что ни у кого нет, — поясняет Ольга Вакаренцева. — А нам удалось закупить препараты потому, что наша сеть в основном находится в европейской части: Курск, Липецк, Орёл, Москва и Московская область. У нас была централизованная доставка из Москвы. И мы привезли в Новосибирск всё, что смогли. Здесь сыграло роль и то, что мы федеральная сеть, и то, что у нас есть прямые контракты с производителями. И тот же азитромицин мы взяли у производителя напрямую, минуя дистрибьюторов. Это была поставка прямо с завода. Цефтриаксон мы тоже взяли с «Сотекса». Это тоже была прямая поставка».

По словам Ольги Вакаренцевой, сейчас в сети вновь собирают объём заявок. И к концу следующей недели должна прийти ещё одна партия лекарств. «В ещё больших количествах, потому что мы понимаем, что на сегодня не обеспечиваем всех потребностей», — отмечает собеседница «Континента Сибирь».

Проблема маркировки

Лекарственный коллапс в стране возник вследствие запуска федеральной системы маркировки лекарств, который пришёлся аккурат на вторую волну пандемии коронавируса.

По словам участников фармритейла система оказалась «сырой» и чересчур централизованной. Из-за её сбоев масштабы дефицита приобрели столь угрожающие масштабы, что 22-го октября «Ассоциация Российских фармацевтических производителей» (АРФП), «Национальная Фармацевтическая палата», «Всероссийский союз пациентов» и ещё семь отраслевых объединений фармацевтического рынка консолидировано направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о принятии незамедлительных антикризисных мер. Аналогичное письмо те же объединения направили и председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

На запрос «Континента Сибирь» пресс-секретарь АРФП Валентина Пожарская рассказала о промежуточных итогах этого обращения: «А какой должен быть ответ? Минпромторг предложил уведомительный порядок, была собрана межфракционная группа в Госдуме. Идут обсуждения поправок. На текущий момент нет юридической основы. Пока не будут внесены поправки в постановление правительства или не издано новое постановление правительства, разговаривать не о чем. Есть закон и его нужно исполнять. А любой уведомительный характер меняет целеполагание всей системы».

Пока депутаты размышляют, на местах приходится работать с тем, что есть. «Новая федеральная система маркировки лекарств затягивает процесс. Хоть сейчас и собираются разрешить безакцептно торговать, от этого ситуация не поменяется. Ну, может быть, на 10% из 100%. Ведь в основном маркировка задерживается ещё на стадии производителей. Производителям сложнее присвоить каждой пачке этот QR-код. И заметно больше времени требуется, чтобы выпустить на рынок тот или иной препарат, — рассказывает о взаимодействии с системой маркировки лекарств Наталья Казаненко. — Насчёт безакцептной продажи в розницу сейчас только готовят постановление. Было оповещение, что вроде бы уже можно это делать. Но здесь всё на уровне писем. Поэтому дату конкретную начала действия этой опции я даже не могу назвать».

По ее словам фактически отпускать препараты без внесения данных в федеральную систему маркировки лекарств сейчас нельзя. И будет нельзя. «Максимум, что чиновники хотят сделать — это разрешить, не дожидаясь акцепта, сканировать препарат. Но это на общую скорость работы не особо повлияет. Дышать легче не станет… А как больные будут из этой ситуации выходить – ума не приложу, — рассказывает Наталья Казаненко. — У нас примерно дня три система маркировки вообще не отвечала… Весь рынок стоял колом. В самую пандемию. И поэтому, когда уже Ассоциация Российских фармацевтических производителей написала Михаилу Мишустину о том, чтобы ответственность за сбои нужно возложить на собственников этой системы, на «Честный знак», они уже забеспокоились о том, что нужно как-то расширить полномочия пользователей системы. При этом в торговле у нас все письма гласят, что конечная ответственность лежит на аптеке… И потом, если что, во всём будет виновата розница».

Управляющий директор «Социалочки» также подтверждает серьёзное замедление цикла продажи лекарств из-за системы их маркировки: «Мы обязательно сканируем КИЗ (контрольный идентификационный знак). Мы должны получить товар и обязательно отправить уведомление об этом в систему маркировки. А это всё занимает время. Вот у нас получилось, что мы привезли 13 000 упаковок азитромицина. И мы думали, что сейчас примем накладную, так как нам сказали, что система переведена в уведомительный режим. Но, к сожалению, так это не получилось. Нам всё равно пришлось ждать два дня для того, чтобы отсканировать все QR-коды, отправить в систему и получить ответ, что система их приняла к обработке. И при отпуске мы, естественно, в любом случае их сканируем по этой же системе. Это никто не отменял».

По словам Ольги Вакаренцевой федеральная система маркировки лекарств, защиты препаратов от подделки была нужна. Но ситуация с внедрением этой системы наслоилась на пандемию. «Наша техника оказалась не готова к принятию такого количества информации. Проблема возникла именно в «Честном знаке». Это у них произошла потеря информации. Полученных КИЗов. Это же они просто неделю не работали и всё это вообще встало», — рассказывает собеседница «Континента Сибирь».

Но технические сложности функционирования системы – это только вершина айсберга. Ольга Вакаренцева усматривает в самом факте её наличия дополнительное осложнение в виде ухода с российского рынка многих иностранных игроков и спешной переориентации российских мощностей на выпуск замещающих препаратов.

«Когда мы готовились к введению федеральной системы маркировки, многие производители, преимущественно иностранные, отказались так работать. Стали уходить с российского рынка. Это прогнозировалось заранее и мы к этому реально пришли. Иностранные производители не хотят дополнительно платить по 50 копеек с каждой упаковки за то, чтобы попасть в эту систему «Честный знак». Соответственно, наше российское производство просто не справляется, — продолжает Ольга Вакаренцева. — У нас был, например, заказ на один из препаратов, который при ковиде применяется для разжижения крови. Мы заказали 10 000 упаковок. Но производитель смог изготовить только 1 000, и линия просто сломалась. То же самое происходит на других заводах. То есть мы испытываем затруднения не только из-за самой системы маркировки, но и из-за того, что наши производители переориентируются на выпуск тех лекарств, что поступали из-за границы, и не справляются с объёмами».

Другие причины перебоев

С фармацевтами согласны и врачи. В частности, источник в новосибирской системе родовспоможения, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что на сегодня есть перебои с очень многими лекарствами. Даже с теми, которые никак не относятся к пандемии. Отдельные препараты исчезли из-за санкций. А в отдельных случаях заводы сделали упор на пандемию.

«Даже те препараты, которые производятся (фасуются) в России, но основное вещество или сырьё для них закупается за границей, попали под санкции. Так, исчез несколько месяцев назад допегит – практически единственный препарат, которым лечат гипертензию у беременных. Метилэргобревин – жизненно необходимый препарат в роддоме (сокращает матку, останавливает кровотечение). Как следствие, кровотечений стало гораздо больше и растет расход препаратов донорской крови. Чего-то не стало из-за того, что у препарата закончилась регистрация на территории РФ, а заново её пройти – дело многих месяцев: фаиотидин, ранитидин, преднизолон. Почему заранее об этом не позаботились мне неизвестно», — рассказывает собеседник «Конинента Сибирь».

Ольга Вакаренцева тоже посчитала, что сыграл свою роль фактор закрытия границ: «Думаю, что у производителей лекарственных препаратов не хватает самих субстанций. Во-первых, пандемия идёт по всему миру, и границы закрыты. А многие субстанции у нас завозят из того же Китая. И, в частности, «Гротекс» не может быть привезен из-за рубежа из-за самого сырья, которое используется для синтеза квадрапарина – аналога фраксипарина и клексана. Препаратов для разжижения крови. Во-вторых, за эти субстанции борются разные страны, чтобы их в первую очередь к себе привезти».

Наконец, дополнительным обстоятельством, отрицательно повлиявшим на обеспеченность россиян медикаментами, стала желание заработать на дефиците со стороны отдельных участников рынка. В период повышенного спроса находятся производители лекарств, которые настолько увеличивают отпускную цену на свой товар, что его не берут даже аптечные сети.

Директор аптечной сети «Листик» приводит следующий пример неадекватных отпускных цен. «Рассмотрим отечественный левофлоксацин, которому цена в рознице примерно 250 рублей в среднем. Один из московских поставщиков реализует его более, чем по 1000 рублей… Отечественный препарат! Соответственно, мы его не берём. Как и другие сети», — поясняет Наталья Казаненко.

Что дальше?

В понедельник, 2 ноября, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, отвечая на вопросы жителей в социальной сети «Вконтакте», заверила, что в ближайшие два дня ожидается поставка в муниципальную аптечную сеть цефтриаксона. Он же вскоре должен поступить и в аптечную сеть «Листик», о чём «Континент Сибирь» уведомила Наталья Казаненко: «Если брать нашу аптечную сеть, то в ближайшее время мы ждём поступления нескольких препаратов. В том числе цефтриаксона. Партия в 4000 упаковок придёт к нам примерно в конце следующей недели, 7-8 ноября».

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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