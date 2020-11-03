Ответил за «Кирюшу»: пресс-секретарь бердской мэрии устроил «разборки» с журналистом

Сотрудник пресс-службы администрации Бердска напал на журналиста местной газеты за комментарий к посту о коронавирусе в соцсетях. В произошедшем разбирается полиция.

Инцидент произошёл 2 ноября. В редакцию бердской газеты «Свидетель» ворвался мужчина и ударил внештатного журналиста Сергея Болдырева по лицу несколько раз со словами «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу», сообщают сотрудники издания.

По словам журналистов, коллеги отреагировали на поведение мужчины, и тот ушёл.

Нападавшим оказался сотрудник пресс-службы администрации Бердска Кирилл Цветков. Как пояснил потерпевший, поводом для случившегося мог стать репост записи Цветкова из группы бердской администрации соцсети «ВКонтакте», который сделал журналист со своим комментарием.

«Восемь новых случаев заражения. Всего пятьсот тридцать пять официально зарегистрированных случаев. Более полутора тысяч в плену карантина. И все меньше людей срывают с себя маски, словно дезертир — погоны, и все больше медалей за соблюдение дистанции, обработку рук, самоизоляцию плавятся в благодарность», — говорится в сообщении Кирилла Цветкова.

«Гвозди бы делать из таких комментаторов, как #Кирюша», — прокомментировал Сергей Болдырев запись Цветкова в своём паблике «Бердск: Всё плохо!».

По факту нападения Сергей Болдырев написал заявление в полицию.

Напомним, в сентябре сообщалось о нападении на представителя холдинга МКС Сергея Проничева.

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