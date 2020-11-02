Новосибирская область лидирует по количеству выданных ипотек в Сибири

В третьем квартале 2020 года больше всего ипотечных кредитов в Сибирском федеральном округе выдано в Новосибирской области – 12 637. При этом большая их часть ушла на приобретение жилья на вторичном рынке. Это следует из аналитического отчета сервиса базы данных о недвижимости Циан. Аналитика основана на данных, опубликованных Центробанком.

Количество ипотек, выданных в Сибирском федеральном округе за третий квартал 2020 года, выросло на 55%, по сравнению с этим же периодом прошлого года, и составило 64 771.

Второе место по числу выданных ипотечных кредитов у Красноярского края – 12 154. На третьем месте Кузбасс – 9 026. В Алтайском крае было выдано 8 588 ипотек, в Омской области – 7 854, в Иркутской области – 7 729, в Томской области – 3 956. Количество ипотечных сделок за три последних месяца выросло от 43% (Иркутская область) до 69% (Томская область), по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

При этом жители Сибири по-прежнему предпочитают брать ипотеку на приобретение жилья на вторичном рынке. Так, только 33% от выданных кредитов потратили на покупку квартиры в новостройке в Новосибирской области, в Алтайском крае – 31%, в Красноярском крае – 30%, Кемеровской области – 24%, в Иркутской области – 19%, в Омской области – 15%, в Томской области – 11%.

Средний размер кредита в целом по рынку составил от 2,7 млн рублей в Республике Тыва до 1,8 млн рублей в Алтайском крае. В Новосибирской и Кемеровской областях средний размер кредита – 2,3 млн рублей.

Всего за три месяца в России выдано полмиллиона ипотек на общую сумму 1,26 трлн рублей. В сентябре 2020 года впервые за всю историю наблюдений объем выдачи ипотеки превысил 500 млрд рублей за месяц.

При этом 31% ипотек выдано на новостройки, остальные 69% – на объекты вторичного рынка. Смещение ипотечного спроса на «первичку» прекратилось. Наибольшая доля ипотек на «первичке» приходится на Севастополь, Санкт-Петербург и Крым.

Жители РФ берут в ипотеку в среднем 2,5 млн рублей. На первичном рынке средний займ обновил максимум – 3,2 млн рублей. Это на 900 тыс. р. больше, чем на вторичном рынке.

Срок кредита на первичном рынке вернулся к апрельским значениям. Ипотеку берут в среднем на 18 лет и 7 месяцев. Привлекают ипотеку на максимальный срок в Севастополе, минимальный – в Карачаево-Черкесии.

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