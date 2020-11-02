Уголовное дело о похищении 150 млн при строительстве новосибирского ПЛП рассмотрит Центральный суд

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы компании «СибРегионСтрой». По версии следствия, Юрий Белорыбец причастен к мошенничеству при строительстве железнодорожных путей в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области.

По информации Генеральной прокуратуры РФ, застройщику предъявлено обвинение по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, компания «СибРегионСтрой» фигурирует в деле о хищениях 152 млн рублей при строительстве ПЛП Новосибирской области. В 2008 году управляющая компания промышленно-логистического парка и Управление капстроительства области заключили контракты на строительство железнодорожных путей необщего пользования с «СибРегионСтроем» на общую сумму более 491 млн рублей.

По версии следствия, для выполнения работ, в том числе поставки для материалов, директор «СибРегионСтроя» Юрий Белорыбец привлекал подконтрольные ему «Корпорацию ПСМ» и «Диабаз». Установлено, что «СибРегионСтрой» составляло акты о приемке работ, в которых указывало не соответствующие действительности факты и объемы приобретения использованных при строительстве железнодорожных путей инертных материалов. «СибРегионСтрой» получил около 358,9 млн рублей. Сумма, по версии следствия, оказалась завышена на 152,8 млн рублей.

Долгое время Юрий Белорыбец скрывался от правоохранительных органов за пределами РФ. В 2017 году он был задержан в Германии и экстрадирован в Россию. В рамках возбужденного уголовного дела в 2016 году были проведены обыски в квартирах членов семьи бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

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