Коронавирус не помешал реализации крупных инвестпроектов в Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области подвели итоги работы по поддержке инвестиций в экономику и социально значимую инфраструктуру региона. Как отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Травников, несмотря на связанные с пандемией сложности, в 2020 году не пришлось останавливать реализацию крупных инвестиционных проектов.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 2 ноября.

«В 2020 году ни один крупный проект, реализуемый в Новосибирской области не остановлен. Такая же установка и на 2021 год – несмотря на все объективные сложности, активную инвестиционную деятельность мы должны поддерживать всячески и всемерно», – цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Андрея Травникова.

Глава региона также отметил, что в 2019 году, согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив, Новосибирская область в очередной раз сохранила свои позиции в двадцатке. При этом губернатор отметил необходимость двигаться выше в «турнирной таблице».

«Уже несколько лет подряд объём инвестиций в основные средства на территории нашего региона растёт, и прошлый год для нас был рекордный. Это действительно очень важно, потому, что это залог появления новых рабочих мест, увеличения доходной базы бюджета, появления новых, важных, в том числе инновационных предприятий. Для поддержки инвестиционной деятельности на территории региона действует целый пакет нормативных актов – в 2019 году мы провели достаточно серьезную донастройку этих мер. Считаю, что в итоге наши процедуры стали более прозрачными и объективными», – отметил также губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области реализуется государственная программа стимулирования инвестиционной деятельности. Она позволяет инвесторам получить государственную поддержку до 25% от инвестиционных затрат в виде субсидий и налоговых льгот. По словам министра экономического развития Льва Решетникова, в 2019 году такую поддержку получила 31 компания, а общий объём вспомогательного финансирования составил 506 млн рублей. Из них 273 млн руб. – это налоговые льготы, 233 млн руб. – субсидии.

Также в 2019 году в реализованные проекты, получившие поддержку, было вложено 7,2 млрд руб. инвестиций, выручка составила более 39 млрд руб. Кроме того, было уплачено 1,2 млрд. руб. налогов, создано 440 новых рабочих мест со средней заработной платой 47 тыс. руб. Помимо этого, был рассмотрен 31 проект, плановый объём инвестиций в них составил 41 млрд руб.

«Благодаря мерам по поддержке инвестиций в 2019 году объём государственной поддержки в виде налоговых льгот вырос до 5 млрд. руб. При этом на 1 рубль государственной поддержки в 2019 году получено около 2,5 рублей налоговых поступлений, и 13 рублей инвестиций», — отметили в правительстве Новосибирской области.

Напомним, в сентябре на инфраструктуру территории опережающего развития в Линёво Новосибирской области запланировали выделить более 40 млн руб.

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