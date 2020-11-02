В новосибирском минздраве рассказали, какие врачи планово принимают пациентов

В Новосибирской области из-за распространения коронавирусной инфекции почти полностью приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Исключение составили приёмы у кардиологов, онкологов и стоматологов.

О том, как в ближайшее время будут работать в регионе врачи, оказывающие плановую медицинскую помощь, рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова во время прямой трансляции 2 ноября.

«К восстановлению деятельности мы придём тогда, когда будет снижение числа заболевших», — сообщила замминистра, имея в виду оказание плановой медпомощи в регионе.

При этом Елена Аксёнова отметила, что плановую медицинскую помощь продолжают оказывать пациентам с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В «обычном» режиме работают также стоматологи.

«Если вам необходима плановая помощь, и удлинение сроков ожидания может привести к ухудшению состояния, то нужно проводить её сейчас», — отметила Елена Аксёнова.

Профилактические осмотры, по словам заместителя министра, могут возобновиться в тех районах города и области, где ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. Соответствующее решение принимают сами руководители медучреждений.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, Елена Аксёнова также сообщила, когда в Новосибирске появится «Цефтриаксон».

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