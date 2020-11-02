Московская группа компаний «Автомир» прокомментировала ситуацию, сложившуюся с выкупом автомобилей у департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

Напомним, что 30 октября депутаты горсовета Новосибирска от фракции КПРФ Виктор Стрельников и Антон Бурмистров попросили мэра города Анатолия Локтя разобраться в продаже муниципальных машин ниже рыночной цены.

Речь шла о четырех автомобилях Toyota, принадлежавших муниципалитету, которые были проданы ООО «Автомир-54» (официальный дилер Toyota в Новосибирске, дочерняя структура федеральной ГК «Автомир»). Как отмечал Антон Бурмистров, два автомобиля Toyota Camry были приобретены дилером по цене 189 тыс рублей и 265 тыс рублей соответственно, Toyota Avensis 2008 года по цене 236 тыс рублей, а Toyota Avensis 2007 года по цене 232 тыс рублей. Депутаты утверждали, что цена выкупа этих автомобилей была в три раза ниже рыночной, причем впоследствии эти автомобили, по их данным, реализовывались дилером уже за полную стоимость.

ГК «Автомир» основана в 1993 году, объединяет свыше 45 автосалонов, а ее штат составляет составляет более 6 600 человек. Группа компаний входит в ТОП-3 самых крупных дилеров России по количеству продаваемых автомобилей. Всего в общероссийском портфеле «Автомира», согласно сайту группы компаний, 20 брендов легковых автомобилей. Среди городов Сибири представлена в Новосибирске и Новокузнецке. В Новосибирске «Автомир» является официальным дилером Toyota, Renault, Volkswagen, Hyundai, Suzuki, Skoda, Audi. Генеральным директором группы компаний является Николай Груздев, руководителем дилерских центров Toyota группы компаний “Автомир» на всей территории России Сергей Вятченков.

В ГК «Автомир» подтвердили «Континенту Сибирь», что в октябре действительно закупили у МКУ «Хозяйственное Управление» четыре автомобиля 2007-2008 годов выпуска с пробегами от 308 до 405 тысяч километров «в плохом техническом состоянии, запрещавшем эксплуатацию на дорогах общего пользования». По данным ГК «Автомир», сделка согласовывалась с конца лета и завершилась в начале октября. В организации также добавили, что проводили предпродажный ремонт и косметическую подготовку автомобилей.

Комментируя стоимость выкупа, в группе компаний отметили, что «Автомир» является коммерческой организацией и вправе самостоятельно определять стоимость товаров, которые продает. «В ценообразование мы закладываем накладные расходы на ремонт, содержание, рекламу, зарплаты, налоги. Прошу заметить, что мы как юридическое лицо — продавец товара, несем гарантийную ответственность за товар перед покупателем в рамках закона о правах потребителя”, — подчеркнул «Континенту Сибирь» директор дилерского центра “Тойота Центр Новосибирск Запад» (ООО «Автомир-54») Дмитрий Канаев. По его словам, автомобили были выставлены на продажу по среднерыночной цене. “Это обусловлено больше рекламной ценой, для привлечения покупателя. Реальная стоимость обсуждается с конечным клиентом во время встречи, после предоставления ему всей информации по недостаткам и достоинствам конкретного подержанного автомобиля, — отметил Дмитрий Канаев. — На сегодня эти автомобили не проданы, они были сняты с рекламных объявлений по причине ошибочного наложения на них ареста службой приставов. После урегулирования ситуации мы продолжим реализацию этих машин».

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