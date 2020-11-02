Правительство РФ выделило Новосибирской области 105 млн на бесплатную помощь больным COVID-19

Правительство РФ выделило регионам более 5 млрд рублей для оказания бесплатной помощи больным коронавирусом.

Соответствующее распоряжение, подписанной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в понедельник на сайте российского правительства. В пояснении к документу уточняется, что средства предназначены для приобретения лекарств для пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты будут выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача. Деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства РФ.

Всего регионам будет выделено более 5 млрд рублей. Новосибирская область получит более 105 млн рублей. Почти 108 млн рублей получит Красноярский край, 87,2 млн рублей – Алтайский край, около 90 млн рублей Иркутская область, чуть более 100 млн рублей – Кузбасс. 72,5 млн рублей получит Омская область, более 40,6 млн рублей Томская область, 8,2 млн рублей – Республика Алтай.

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