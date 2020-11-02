В Красноярском крае запретили проводить свадьбы в кафе

Власти Красноярского края из-за угрозы распространения коронавируса ввели новые ограничения в регионе.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в понедельник внес новые изменения в указы, касающиеся борьбы с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-центре краевого правительства, со вторника в регионе в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. В торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к интернету через беспроводной Wi-Fi, а детей до 14 лет не будут пускать в ТРЦ без сопровождения родителей.

Новые ограничения также включают проведение всех спортивных мероприятий без очного присутствия зрителей и приостановку работы краевых и муниципальных спортивных объектов, кроме частных и федеральных. «Работа спортивных секций и профессиональная спортивная подготовка на федеральных, краевых, муниципальных и частных объектах будет продолжена при соблюдении эпидемиологических требований Роспотребнадзора», — уточнили в краевом правительстве.

Изменения также внесены в регламент «масочного режима» в регионе. Теперь жители края, согласно указу, должны носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, и в лифтах. Как и прежде надевать маску необходимо при посещении организаций, которые не приостанавливают свою работу в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами.

По последним данным краевого оперштаба на 30 октября в регионе за все время подтверждены 26 тыс. 152 диагноза COVID-19. 19 тыс. 82 человека выздоровели, 661 – умерли.

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