Главный политтехнолог КПРФ Сергей Обухов рассказал о планах партии на новосибирского мэра и предстоящие выборы в Госдуму

31 октября член президиума ЦК и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, курирующий в партии вопросы организации избирательных кампаний, ответил на вопросы журналистов после пленума новосибирского обкома КПРФ. Пленум, посвященный итогам прошедших выборов и планам на Госдуму, прошел за закрытыми дверями.

На брифинге после пленума Сергей Обухов выразил удовлетворение итогами единого дня голосования 13 сентября: «Мы рады, что «Единая Россия» на миллион голосов получила меньше, но мы немножко огорчены, что из этого миллиона КПРФ достались только сто тысяч». Он также отметил, что для коммунистической партии Новосибирск вошёл в тройку лучших результатов из достигнутых по России. И если по партийным спискам повторить успех 2015 года удалось не полностью, то по одномандатным округам коммунистам удалось получить восемь мест в Совете депутатов Новосибирска и шесть в Законодательном собрании Новосибирской области, что политик обозначил как флагманский результат по стране. «Я собираюсь призвать партию учиться, как побеждать в одномандатных округах, на примере Новосибирского областного отделения КПРФ», – добавил Обухов.

Политтехнолог коммунистической партии объявил журналистам, что КПРФ ставит перед собой в целом и перед Новосибирским обкомом в частности амбициозные цели на предстоящие выборы 2021 года в Государственную Думу: «Мы не считаем приемлемой ту повестку, когда нам говорят, что КПРФ собирается бороться за второе место с ЛДПР. Мы собираемся бороться с «Единой Россией» за победу и за расширение «красного ареала». Собственно говоря, мэр-коммунист в Новосибирске – это одна из тех опорных точек, которые позволят нам расширять сибирский красный ареал».

Сергей Обухов отметил Хакасию, Омскую и Томскую области, а также Красноярский край как другие реперные точки партии за Уралом и объявил борьбу за «покраснение» Сибири одной из главных задач будущих выборов в Госдуму.

Другими задачами на грядущую федеральную кампанию политтехнолог обозначил завоевание блокирующего пакета голосов в нижней палате Федерального Собрания, а также прекращение доминирования в Госдуме «Единой России».

Сергей Обухов не подтвердил слухи о том, что партия будет выдвигать в качестве депутата в Государственную Думу мэра Новосибирска Анатолия Локтя: «У нас много может быть разных мнений в партии, но я не думаю, чтобы мы (выдвигали – ред.) федерального политика, мэра третьего города в стране. В Государственной Думе много хороших людей, но второго Локтя во главу Новосибирска нам будет трудно найти. Цель – дальнейшее повышение статуса Локтя как мэра как лидера глав муниципалитетов, как выразителя интересов русской глубинки. Здесь партия видит более перспективный путь дальнейшего использования Локтя».

«Более того, партия вполне может выдвинуть и предложить президенту включить Локтя в состав Государственного совета. Потому что, во-первых, это консультативный орган. Во-вторых, опыт человека во главе крупнейшего муниципалитета побольше, чем у иных губернаторов», – поделился московский гость дополнительными планами на новосибирского градоначальника.

На вопрос журналиста о том, почему же из всего утерянного единороссами электората коммунистам отдали свои голоса всего 10%, Сергей Обухов ответил в социологическом ключе: «Технологически и ментально переход из одного крайнего фланга в другой никогда не осуществляется сразу. Он всегда идёт через какие-то промежуточные структуры». Именно этим феноменом он объяснил успех на региональных выборах «Новых людей» и «Пенсионеров».

Коммунистическая партия планирует работать с пока не пришедшим к ней протестным электоратом в рамках формируемого «Патриотического народного фронта», который сам по себе не является предвыборной коалицией, но создания такой коалиции не исключает.

На вопрос «Континента Сибирь» о том, с какой территорией в группе пойдёт Новосибирская область на предстоящие выборы в Госдуму, Сергей Обухов ответил, что это будет решаться непосредственно перед выборами по итогам социологических опросов, так как сейчас электоральные настроения колеблются очень жёстко: «Мы посмотрели, 9% избирателей принимали решение возле урны для голосования, 28% принимали решение в последние две недели. Поэтому ближе к выборам будем смотреть в зависимости от ситуации. Сейчас решения нет».

«Всё равно есть стержень. Хребет, который может ввести в Думу. На хребте КПРФ может войти любая коалиция, но весь вопрос в том, надо ли это КПРФ? Ключевым вопросом для отбора кандидатов в коалицию должен быть вопрос товарища Сталина: «А сколько дивизий у папы римского?», то есть какой ресурс, чем он может нас дополнить», – прокомментировал коммунистический политтехнолог поднятую тему возможной предвыборной коалиции.

Сергей Обухов перечислил четверых федеральных политиков от партии, пользующихся наибольшим доверием электората: Геннадий Зюганов, Павел Грудинин, Николай Бондаренко и Николай Платошкин и ответил на вопрос «КС» о новых лицах партии на предстоящих федеральных выборах: «На кадровой комиссии примерно 90% одномандатных округов согласовано. Там столько новых лиц… Если речь идёт о партийных списках, там тоже будут очень интересные лица. Но это ещё не решено, обсуждается в десятках вариантов и пока сыро. Пока не время».

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