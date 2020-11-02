Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, 2 ноября от коронавирусной инфекции в Новосибирской области умерли 66-летний мужчина, две 85-летние женщины, а также женщины в возрасте 58 лет, 61 года и 73 лет. Всего в регионе от инфекции нового типа скончались 596 человек.

Как ранее сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения региона Константин Хальзов, заболеваемость коронавирусной инфекцией за минувшие сутки составила 179 человек. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 17 662 случая заражения, в том числе 1 131 – у детей. Выздоровели 14 501 человек, в том числе 56 за сутки.

Между тем, в соседних регионах суточный прирост заболеваемости вплотную приблизился к отметке в 200 человек. В Кузбассе за прошедшие сутки зарегистрировано 198 случаев заболевания (всего 15 823), умерли шесть человек (всего 241), выздоровели 67 человек (всего 10 995). В Омской области зарегистрировано 199 новых случаев заражения (всего 15 982), из больниц выписались 97 человек (всего 11 542), скончались пять пациентов (всего 432).

Напомним, в понедельник, 2 ноября, специалисты Роспотребназдора заявили о снижении темпов роста заболевания коронавирусом в Новосибирской области.

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