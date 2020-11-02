Поставка «Цефтриаксона» в новосибирские аптеки ожидается в ближайшие два дня

Поставка антибиотика «Цефтриаксон» в муниципальные аптеки Новосибирска ожидается «завтра-послезавтра». Об этом в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети о том, когда антибиотики появятся в продаже в новосибирских аптеках, заместитель министра напомнила причины, которые привели к этой ситуации. «Граждане брали (антибиотики) без рецепта в большем количестве, чем необходимо. Плюс нерациональное применение этих препаратов», — сказала Елена Аксенова. По ее словам, поставка антибиотика «Цефтриаксон» в муниципальные аптеки Новосибирска ожидается «завтра-послезавтра». Ситуация с ассортиментом городских аптек «мониторится в ежедневном режиме». Область также «взята под контроль». «Сейчас в городе есть «Азитромицин», сложности есть с «Левофлоксацином», хотя он тоже есть в наличии. Остальные (антибиотики) – весь ряд – «Амоксициллин», «Кларитромицин» — есть в наличии в аптечной сети», — заявила Елена Аксенова.

Напомним, в конце минувшей недели мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о поступлении 12 тыс. упаковок «Азитромицина» и «Левофлоксацина». По словам градоначальника, при существующем спросе этого объема хватит на 7-10 дней. Сегодня, на совещании в областном правительстве, мэр сказал о том, что 90% поступивших в муниципальную аптечную сеть антибиотиков уже раскуплены. В ходе онлайн-опроса, проведенного «Континентом Сибирь», 80 % респондентов отметили проблемы с наличием антибиотиков в новосибирских аптеках.

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