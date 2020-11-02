Бизнес-книга месяца. Джейсон Шрейер. «Кровь, пот и пиксели»

В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» предприниматель ЕВГЕНИЙ ГРИШАКОВ поделился своим мнением о книге Джейсона Шрейера «Кровь, пот и пиксели».

— Когда вы начинаете заниматься разработкой игр (мобильных, на персональном компьютере, на консоли), то сталкиваетесь с нехваткой информации. Вы не знаете, с кем можно поговорить и понять, уникальная ли у вас ситуация при разработке игр, как вообще работает процесс. Для меня настоящим открытием стала книга «Кровь, пот и пиксели», потому что благодаря ей я смог прочувствовать, что не у одного меня есть такое большое количество проблем при запуске проектов в этой сфере.

Книга рассказывает о нескольких известных играх, которые либо дошли до релиза, либо по каким-то причинам не были выпущены.

Бегло прочитав книгу, можно получить определенный заряд мотивации. Но у меня произошло несколько инсайтов, которыми я хотел бы поделиться.

Первый состоит в том, что в целом разработка игр — многоитерационный процесс. Вы никогда не можете точно предугадать, сколько времени он у вас займет. Потому что нельзя предсказать необходимое количество итераций, требующихся для того, чтобы игра стала хорошей и соответствовала вашим ожиданиям.

В какой-то степени разработка игры напоминает ультрамарафон. В книге есть отличный пример разработки популярной игры Stardew Vally, которая заработала миллионы долларов. Ее разрабатывал один человек на протяжении пяти или семи лет. Надо быть к этому готовым. В процессе чтения книги вы понимаете, что когда ввязываетесь в разработку игры, вам нужно будет пройти семь кругов ада, долго и мучительно идти к цели. Разработка игр — более высокорисковый проект, чем, например, создание и выпуск фильмов.

Второй вывод следует из первого. Так как разработка представляет собой многоитерационный процесс, то встает вопрос с финансированием. Почему многие игры не дошли до релиза или вышли сырыми? Отнюдь не потому, что те, кто их делал, не понимали, как разрабатывать их. Наверняка у проектов были ресурсы и возможности сделать крутые игры, но все упиралось в вопрос финансирования. Если вы издаете игру сами, то из-за неправильного прогнозирования сроков вам может не хватить собственных средств. Если вы работаете с издателем, то у него могут быть свои планы по срокам, и игре может не хватить необходимого количества итераций до того, как стать хорошей и востребованной. Например, игра про звездные войны не дошла до релиза, так как издатель понял, что нужно пройти еще много итераций, а ресурсов для этого уже не было. Такие ситуации случаются сплошь и рядом. Если вы работаете с инвестором, у которого ограниченный ресурс вложений на проект, то риск «пролететь» с релизом также высок. Скорее всего, игра не получит нужного количества итераций и выйдет в незаконченном виде. Таким образом, если вы ввязываетесь в игровой проект, нужно, чтобы у вас был постоянный источник пополнения денег, чтобы не пришлось выпускать незаконченный продукт. В этом случае игра не получит того успеха, который могла бы иметь, если бы была выпущена после всех итераций.

Евгений Гришаков — новосибирский предприниматель, основатель компаний EAMedia (веб-разработка, seo-продвижение), сети «Квест-Хаус», экс-совладелец сети хостелов «Достоевский». В настоящее время занимается бизнесом в сфере создания игр, а также в сфере аренды и управления нежилым недвижимым имуществом.

Третий вывод: в случае жестких сроков в игровой индустрии приветствуются так называемые «кранчи» (авралы: рабочая ситуация, в которой сотрудникам приходится работать в день больше часов, чем они должны по трудовому договору для того, чтобы выполнить срочные задачи в срок). Почему в названии книги есть слова «пискели» и «пот»? Потому что это две очень близкие вещи. Когда вы близитесь к релизу игры, у вас всегда не хватает времени, чтобы добить какие-то фичи, и встает вопрос: либо отказаться от них, либо выпустить игру незаконченной, либо потратить еще пару дней, чтобы их доделать. Поскольку разработкой игр, как правило, занимаются фанаты этого вида деятельности, то часто выбор идет в пользу работы ночами, выходными, так как людям это нравится. В итоге из-за наличия большого количества таких «кранчей» страдают здоровье, личная жизнь. В книге приводится пример компании CD Projekt Red, которая добровольно перевела сотрудников на шестичасовой рабочий день. Когда вы начинаете проект, нужно быть готовым, что в какой-то момент работать придется гораздо больше, чем вы привыкли.

И последний главный вывод: если вы занимаетесь разработкой игр только ради денег, то этого недостаточно. Пережить «кранчи», недостаток финансирования, большое количество итераций можно только в том случае, если то, чем вы занимаетесь, действительно вам нравится. Если вы хотите заниматься играми, я бы делал упор на ту игру, которая вам самому нравилась бы всем сердцем. Когда наступит тот момент, когда проблемы станут более ощутимыми, например, не будет денег, то в этом случае вы не опустите руки. Если ваша цель — заработать, то вы можете забросить проект, не видя в нем быстрых денег. Но если любите, то не сойдете с пути, и это вытащит вас из таких ситуацией. Когда все хорошо, всегда просто заниматься тем, что приносит деньги. Когда все плохо, вытягивает ситуацию только любовь к делу.

Резюмируя, книга «Кровь, пот и пиксели» — набор историй по созданию игр: успешных, провальных, выпущенных и не дождавшихся релизов. Эти истории дадут вам определенную мотивацию, понимание, что вам предстоит, если вы ввязываетесь в разработку игр. Если вы будете читать книгу более внимательно, то сделаете собственные выводы, переживете инсайты, которые позволят вам изменить свой взгляд на разработку игр. Если вы работаете на этом рынке, то настоятельно рекомендую прочитать книгу и сделать ее настольной.

Если вы не работаете на этом рынке, то книга тоже вам будет полезна, потому что каждый отдельный игровой проект аналогичен мини-запуску бизнеса, наполнен мотивацией и смыслом.

Если вы хотите принять участие в рубрике и поделиться своим отзывом на ту или иную бизнес-книгу, пишите на ящик ks@ksonline.ru с темой письма «Бизнес-книга месяца».

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