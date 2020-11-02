Темпы роста распространения коронавиурсной инфекции в Новосибирской области снизились за прошедшую неделю. Об этом сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных на оперативном совещании в правительстве региона 2 ноября.

Специалист отметила, что уровень заболеваемости в регионе остаётся высоким, однако в течение прошлой недели темпы прироста замедлились и составили 0,2% к предыдущей неделе.

«Коэффициент распространения инфекции составил единицу», — сообщила Наталья Ильиных.

Замруководителя территориального Роспотребнадзора также отметила, что удельный вес тяжёлых случаев заболевания на прошлой неделе составил 17,3%, в то время как неделей ранее этот показатель составил 20,1%.

По данным министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, ко 2 ноября в регионе зарегистрировано 17 662 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 179 — за последние сутки. Выздоровело 15 501 человек. Тест на наличие инфекции прошли 716 853 человека.

Министр также сообщил, что сейчас в регионе развёрнут весь коечный фонд, который был ранее зарезервирован для пациентов с коронавирусом. Кроме того, в понедельник, 2 ноября, в Новосибирской области открылся новый сортировочный центр для больных с неподтверждённым заболеванием на базе Сибирского окружного медицинского центра ФМБА.

Ранее сообщалось о том, что суточный прирост больных с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области пока не достиг отметки в 200 человек.

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