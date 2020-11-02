Синоптики рассказали о погоде на ноябрь в Новосибирской области

Зима в Новосибирской области наступит уже в начале последнего осеннего месяца – минусовая температура установится четвёртого числа. При этом резких похолоданий, согласно долгосрочным прогнозам, не ожидается — воздух будет остывать постепенно.

Как сообщает сервис «Яндекс. Погода», в первые три дня ноября дневная температура в регионе составит +1…+2 градуса, далее она будет ниже нуля. Ночная температура с 1 по 3 ноября составит от 0 до +1, а с 4 числа она также станет отрицательной.

В первую декаду месяца, согласно долгосрочному прогнозу, дневная температура постепенно опустится от -1 до -8 градусов, ночная – от -1 до -7. С 10 по 20 ноября днём будет в пределах -5…-8 градусов, ночью – от -6 до -9. В третью декаду ноября днём будет от -6 до -8 градусов, ночью — -7…-10.

В понедельник, 2 ноября, согласно сервису «Яндекса», синоптики обещают днём +1…+2 градуса, однако ощущаться эта температура может как -4. Ночью ожидается +1. Во вторник, 3 ноября, днём 0…+1, что может ощущаться как -5, ночью – ноль градусов. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 3 ноября днём ожидается -2…+3 градуса, а ночью — -2…-7. Ветер северный, 3-8, с порывами до 13 метров в секунду. Днём осадков не ожидается, а ночью будет мокрый снег.

Напомним, на прошлой неделе синоптики предупреждали новосибирцев о гололёде, снегопаде и шквалистом ветре.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.