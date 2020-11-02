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Пять самых читаемых материалов месяца
Пациенты «ковидного» госпиталя в Новосибирске устроили акцию протеста
Пациенты новосибирской городской клинической больницы № 11 (ГКБ № 11) заявили, что в медучреждении их не тестируют на коронавирус и не отпускают домой.
Губернатор рассказал, как будут работать школы в Новосибирской области после каникул
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой трансляции 27 октября сообщил: работа школ региона после каникул зависит от эпидемиологической обстановки. В случае неблагоприятной ситуации детей вновь переведут на дистанционное обучение.
Пока едет врач: в минздраве Новосибирской области рассказали, что делать при вирусной инфекции
В министерстве здравоохранения Новосибирской области разъяснили, что делать при первых признаках вирусного заболевания. Специалисты ведомства напомнили: главное – оставаться дома при высокой температуре, дальнейшее лечение определит вызванный по месту жительства врач.
Как не заразиться COVID-19: главный эпидемиолог Новосибирской области о правилах, которые работают
Сегодня в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» выступила главный эпидемиолог Новосибирской области ЕЛЕНА ПУДОВА. «Континент Сибирь» публикует ответы специалиста на самые актуальные на сегодня для горожан вопросы по теме распространения коронавирусной инфекции и мерах защиты от COVID-19.
Коллапс медицины: почему в Новосибирске нельзя дозвониться в поликлинику, и куда пропали лекарства из аптек?
Пока одни новосибирцы безуспешно ожидают сутками врача из поликлиники, другие сами ищут способы вылечиться от коронавируса. Тем самым воплощая знаменитую фразу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» в печальную реальность. «Континент Сибирь» изучил ситуацию с оказанием помощи больным с подозрением на коронавирус в поликлиниках города, а также узнал, когда в Новосибирске решатся проблемы с дефицитом лекарств.