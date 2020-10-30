Участники АСДГ попросят у федеральных властей дополнительную поддержку для пострадавших от пандемии муниципальных бюджетов

Участники Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) направят правительству РФ предложение о дополнительных мерах поддержки бюджетов муниципалитетов из-за пандемии. С такой инициативой на прошедшей конференции АСДГ выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В своем выступлении на конференции АСДГ первый вице-президент ассоциации, мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил коллегам объединиться для решения общих проблем. Градоначальник пояснил, что за 9 месяцев текущего года в бюджет Новосибирска поступило 33 млрд 351 млн рублей, на 682 млн рублей меньше, чем за тот же период прошлого года. «По предварительному прогнозу по итогам года объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска составит не менее 1 млрд рублей с учетом уже предоставленных субсидий: мы получили из областного бюджета в качестве компенсации 830 млн рублей межбюджетных трансфертов. Они предназначены для замещения собственных расходов на заработную плату работникам бюджетной сферы, выплату налогов и приобретение горюче-смазочных материалов», – сказал Анатолий Локоть.

Наиболее значительный финансовый спад, по словам мэра Новосибирска, наблюдается в сфере услуг и в строительстве. В сфере розничной торговли также зафиксировано снижение – минус 4,4 %. В торговле непродовольственными товарами – минус 5,5%. Отмечается также рост безработицы. Численность безработных граждан увеличилась в 10 раз по сравнению с началом года и достигла 43 тыс. человек. По словам градоначальника, текущая ситуация с сокращением собственных доходов городов усугубляется из-за отмены с 2021 года ЕНВД. «Мы сталкиваемся с сокращением поступлений в бюджет уже по независящим от пандемии причинам. В 2021 году выпадает существенная часть доходов в связи с отменой единого налога на вмененный доход. Для Новосибирска это 1 млрд 300 млн рублей. Решением областного правительства нам предоставляется компенсация в размере 3 % от упрощенной системы налогообложения (около 300 млн рублей) – это четвертая часть от того, что у нас выпадает. По нашим оценкам необходимо 12-15 %, чтобы прикрыть эту дыру. Нам прикрыть ее нечем», – заявил мэр Анатолий Локоть.

По словам главы Новосибирска, городские власти предлагали на государственном уровне отложить это решение на год-два, но «эти аргументы не были услышаны: с 1 января мы этих поступлений не получим». «Мы с большой тревогой смотрим в будущее, поскольку уже сейчас испытываем трудности с балансированием бюджета на следующий год. Будем добиваться пересмотра подходов к компенсации потерь от ЕНВД», — добавил Анатолий Локоть.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.