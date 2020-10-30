Школьники Бердска не вернутся за парты после каникул

Учащиеся средних и старших классов общеобразовательных школ Бердска по окончанию каникул перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщила замглавы городской администрации Жанна Шурова.

По словам Жанны Шуровой, с 9 ноября 2020 года все обучающиеся в 6,7,8 и 10 классах перейдут на дистанционную форму занятий. «Остальные классы продолжат очное обучение», — приводит слова чиновницы портал администрации Бердска.

Также власти Бердска планируют привлечь к оказанию медпомощи населению в условиях распространения коронавируса студентов. В ближайшие дни 14 студентов-медиков начнут работать в колл-центре Бердской ЦГБ. Кроме того, студенты четвертого курса будут консультировать и открывать больничные листы.

По данным бердского оперштаба, на 30 октября в городе под медицинским наблюдением находится 1 тыс. 810 жителей, из них 765 детей. Выздоровевших и выписанных — 423. Прирост пациентов с COVID-19 за последний день составил 18 человек. В школах Бердска 23 заболевших ученика и 27 педагогов. В детских садах — три заболевших ребенка. Всего закрыто на карантин по COVID-19 33 класса в 12 школах и 7 групп в детских садах. По ОРВИ 10 закрытых групп в детских садах.

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