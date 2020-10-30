Почти в три раза увеличили число тестов для 11-й больницы Новосибирска в лаборатории Областной клинической больницы. О возможных причинах задержек результатов тестов, которые вызвали бойкот больных в лечебном учреждении, рассказал главный специалист областного минздрава по клинической лабораторной диагностике Илья Пикалов.

Городская больница №11, пациенты которой недавно устроили бойкот с требованием выдать им результаты анализов на коронавирус, будет получать больше тестов для ПЦР-диагностики. Об этом на брифинге в правительстве региона 30 октября рассказал руководитель службы клинической лабораторной диагностики Новосибирской областной клинической больницы, главный специалист областного минздрава по клинической лабораторной диагностике Илья Пикалов.

«На данный момент лаборатория областной клинической больницы делает для учреждения 60 тестов в сутки. С понедельника начнем делать 150 тестов. Также больница №11 направляет анализы пациентов еще в три лаборатории, кроме нашей», — уточнил Илья Пикалов.

По словам специалиста, возможной причиной задержки результатов тестирования на COVID-19 для пациентов больницы могли стать особенности маршрутизации анализов. Дело в том, что для подтверждения результатов ПЦР-тестов на коронавирус большинство лабораторий обязаны направлять биоматериал в референсную лабораторию Роспотребнадзора. Исключение – те лаборатории, которые сами имеют статус референсных и не подтверждают результаты тестов в Роспотребнадзоре. В их число входит и лаборатория Областной клинической больницы. А также – лаборатории 1-й инфекционной больницы, Биотехнопарка, СОРАН.

Кроме того, Илья Пикалов заметил, что в настоящее время отсутствуют четкие временные нормативы готовности тестов. Такие нормы есть только для анализов по жизненным показаниям, где на кону — жизнь пациента. Например, это касается работы реанимационных бригад, ситуаций, связанных с переливанием крови, инфарктными состояниями и прочим.

Рассказал специалист и о том, что мешает в короткие сроки нарастить количество и скорость ПЦР-исследований.

«Новая коронавирусная инфекция относится ко 2-му уровню патогенности, то есть это инфекции повышенной опасности. Поэтому есть требования к биологической безопасности персонала лаборатории. Сотрудники работают в противочумных костюмах, резиновых сапогах. В масках с фильтрами, как у аквалангистов. Им несколько часов нельзя выйти ни в туалет, ни воды попить. Дополнительные условия транспортировки и упаковки анализов также откладывают отпечаток на быстроту использования биоматериала», — отметил Илья Пикалов.

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