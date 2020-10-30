Специалист минздрава рассказал, сколько ПЦР-тестов делают в Новосибирской области за сутки

В Новосибирской области проводят от 6,5 до 7 тысяч тестов на определение коронавирусной инфекции в сутки. Об этом рассказал главный специалист минздрава региона по клиническо-лабораторной диагностике Илья Пикалов на брифинге 30 октября.

Как отметил специалист, это почти в два раза больше, чем рекомендует федеральный минздрав.

«Есть территориальные рекомендации минздрава – должно быть проведено 150 исследований на 100 тысяч населения в сутки. Для Новосибирской области эта цифра составляет 4 200 в сутки. То есть, мы делаем практически в два раза больше», — сказал Илья Пикалов на брифинге.

По словам Ильи Пикалова, в первую очередь тесты делают пациентам «ковидных» госпиталей и пульмонологических отделений. Для них норматив подготовки исследования составляет 24 часа. Для остальных обратившихся за диагностикой подобных нормативов не существует.

Сейчас в регионе работает 15 лабораторий ПЦР-диагностики. Это лаборатории, подведомственные Минздраву Новосибирской области, частные организации, а также лаборатории СО РАН и новосибирского Биотехнопарка.

Весной из областного бюджета были выделены средства на дооснащение диагностических лабораторий, и сейчас минздрав региона закупил пять новых комплектов современного оборудования.

«Это автоматизированные, роботизированные станции американского производства, 5 штук, и американские амплификаторы, 9 штук», — уточнил Илья Пикалов.

Новые диагностические комплексы установлены в Областной кинической больнице, Инфекционной клинической больнице №1, в детской больнице №3 и Городской кинической больнице. В областной больнице на приобретённом оборудовании работают уже две недели, в ближайшее время там планируется обучить персонал, который будет дежурить в лаборатории во вторую смену.

Ранее губернатор Андрей Травников рассказал, когда и как решится проблема с нехваткой ПЦР-тестов.

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