Еще в три села Красноярского края пришла мобильная связь в рамках программы УЦН

Сразу в трех селах Красноярского края – Преображенке Ачинского района, Разъезжем Ермаковского района и Шунерах Шушенского района появились базовые станции сотовой связи и высокоскоростного мобильного интернета. В каждом из сел живет не более 800 человек. Теперь им доступна стабильная голосовая связь и мобильный интернет четвертого поколения на скорости до 100 Мбит/с.

Сельчане уже оценили новые возможности связи. Они активно пользуются всеми современными цифровыми сервисами: общаются по электронной почте, совершают видеозвонки, получают госуслуги в электронной формате, дистанционно учатся, работают, слушают музыку и смотрят видео онлайн. По оценке оператора, только за одну неделю жители деревень используют около 2,7 Тб трафика, которых хватит на просмотр более 300 фильмов в FullHD-качестве, и говорят по телефону более 700 часов.

Первым мобильным оператором, пришедшим в эти села, стал «МегаФон». «Сегодня мобильная связь – это такая же неотъемлемая составляющая инфраструктуры любого населенного пункта, как и дороги, – комментирует директор Красноярского отделения «МегаФона» Виталий Молотков. – Для нас очень важно, чтобы все жители края могли пользоваться качественной сотовой связью вне зависимости от того, где они живут. Поэтому мы активно реализуем собственные инвестиционные программы по развитию инфраструктуры в малых населенных пунктах, а также участвуем в государственных программах по устранению цифрового неравенства».

Строительство объектов связи шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с региональным министерством цифрового развития и районными администрациями.

«В этом году в рамках краевой госпрограммы сотовая связь стандарта 4G впервые появится в 20 населенных пунктах, где её ранее не было в силу экономических и географических причин. Мы рады, что федеральные компании поддерживают эту инициативу в нашем регионе. И в результате, на карте мобильного покрытия Красноярского края остается все меньше “белых пятен”», – отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

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