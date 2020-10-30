Сбер запустил акцию «Спасибо, что вы в маске»

Сбер запустил акцию, направленную на поощрение клиентов, которые заботятся о своем здоровье, здоровье окружающих и соблюдают масочный режим.

Сегодня, когда вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19, Сбер решил усилить работу по информированию населения и дополнительно простимулировать своих клиентов заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих.

Для этого в ходе акции «Спасибо, что вы в маске» каждому клиенту, который носит в офисе банка маску, будет выдаваться специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы Сбера. Среди них:

скидка 15% на 5 поездок для новых пользователей в такси «Ситимобил»;

15% скидки на страховые продукты «Фарм страхование» и «Защита дома+» компании «Сбербанк страхование»;

90 дней бесплатного использования сервиса «СберЗвук»;

бесплатная онлайн-консультация терапевта от платформы телемедицины «СберЗдоровье»;

300 бонусных баллов при регистрации в сервисе доставки еды «Кухня на районе»;

подписка «Оптимум» на 45 дней от Okko всего за 1 рубль;

10% скидки на любой заказ из ресторанов в Delivery Club;

скидка 200 рублей действующим и новым клиентам от сервиса «Самокат» на заказы от 800 рублей;

одна бесплатная доставка заказа от «СберМаркет».

«Мы благодарны всем клиентам, которые приходят в наши офисы в масках. Тем самым они проявляют заботу не только о себе, но и обо всех окружающих, в том числе и о наших сотрудниках, – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Сергей Мальцев. – Подобное сознательное отношение к нынешней эпидемиологической ситуации позволяет обеспечить бесперебойную работу наших офисов и качественное безопасное обслуживание клиентов».

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