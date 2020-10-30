Ещё не 200: 185 человек заболели в Новосибирской области коронавирусом

По данным оперативного штаба, 30 октября в Новосибирской области заболело 185 человек. Всего в регионе зарегистрировано 17 124 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 1 092 – у детей.

Как сообщили в оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, 30 октября из медучреждений выписали с выздоровлением 142 пациента, а с начала пандемии – 14 230.

От осложнений заболевания в Новосибирской области умерли пять человек: мужчины 64, 73 и 83 лет, а также 62-летняя и 65-летняя женщины. Всего в регионе от коронавирусной инфекции скончались 583 человека.

Накануне суточная заболеваемость в регионе составила 178 человек, а за сутки до этого – 180.

По оперативным данным, в Красноярском крае за последние сутки заболело 292 человека (всего 26 152), выздоровело 272 человека (всего 19 082), умерло 8 человек (всего 661). В Омской области к «ковидным» пациентам присоединились ещё 197 человек (всего в регионе заболело 15 585 человек), выписались из стационаров 212 человек, скончались шестеро.

Ранее сообщалось о том, что поступивших в Новосибирск из Владивостока антибиотиков хватит на неделю.

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