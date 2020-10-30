КСП обнаружила в Новосибирской области земли по рублю за участок

Контрольно-счетная палата Новосибирской области обнаружила нарушения в работе регионального депимущества с неразграниченными землями. В частности, стоимость шести земельных участков была установлена в документах по рублю за штуку.

Итоги анализа использования земель Новосибирской области, государственная собственность на которые не разграничена в 2018–2019 годах и за текущий период 2020 года опубликованы на официальном сайте КСП. Аудиторы проверяли работу департамента имущества и земельных отношений региона (ДИиЗО НСО). По данным специалистов КСП, в год власти в среднем заключают чуть более 9 тыс. договоров на пользование такими землями. Передаются они, в основном, в аренду, однако с каждым годом растет число договоров на продажу земель.

При проверке документов ДИиЗО НСО с неразграниченными землями аудиторы обнаружили ряд нарушений. В частности, административные регламенты предоставления госуслуг в отношении участков департамент начал утверждать только в феврале текущего года. не осуществляет полномочия администратора доходов.

Специалисты КСП отметили «случаи неполного отражения в бюджетном учете информации о земельных участках, собственность по которым не разграничена, вовлеченных в хозяйственный оборот». К примеру, в 2018 году в документах не были отражены 76 земельных участков, общей стоимостью более 65,5 млн рублей. В 2019 году – 20 участков стоимостью 7,5 млн рублей. Кроме того, как выяснили аудиторы, 6 земельных участков по цене 1 рубль за квадратный метр в документах были отражены, как участки по рублю за штуку. Таким образом и стоимость была занижена почти на миллион рублей.

«В целях устранения выявленных нарушений Контрольно-счетная палата Новосибирской области направила представление в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области», — отметили в КСП.

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