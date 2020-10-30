В институте ядерной физики СО РАН опровергли информацию о вспышке коронавируса

В новосибирском Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH нет вспышки коронавирусной инфекции. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердил директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

В новосибирских СМИ появилась информация о том, что в институте ядерной физики коронавирусом заболели 60 человек. Как рассказал «Континенту Сибирь» Павел Логачев, эта цифра – итог за все время пандемии, все сотрудники заразились, работая дистанционно.

«В институте трудятся около 3000 человек. Ни о какой вспышке речи не идет. У нас соблюдаются все профилактические меры, предписанные Роспотребнадзором, в том числе измерение температуры сотрудников на входе, проводится обработка помещений, люди по максимуму выведены на дистанционную работу и так далее. Все заболевшие – заболели дома. У нас в ИЯФе более безопасная ситуация, потому что количество специалистов, работающих в институте, сократилось, мы соблюдаем все меры предосторожности», – подчеркнул в беседе с изданием директор Института ядерной физики СО РАН.

ИЯФ СО РАН — один из ведущих мировых центров по ряду областей физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. В Институте проводятся крупномасштабные эксперименты по физике элементарных частиц на электрон-позитронных коллайдерах и уникальном комплексе открытых плазменных ловушек, разрабатываются современные ускорители, интенсивные источники синхротронного излучения и лазеры на свободных электронах. По большинству своих направлений Институт является единственным в России.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.