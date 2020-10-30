Водитель скорой помощи в Бердске скончался после инсульта 29 октября. Ранее у него выявили COVID-19. Это уже второй случай заражения среди водителей служебного медицинского автотранспорта в муниципалитете. По информации издания «Курьер. Среда. Бердск», в городе, где проживает порядка ста тысяч человек, работает всего пять экстренных врачебных бригад.

Ещё один водитель бердской службы скорой помощи с коронавирусной инфекцией находится в тяжёлом состоянии, сообщает «Курьер. Среда. Бердск». С резким ухудшением самочувствия его госпитализировали накануне.

Как сообщает издание со ссылкой на врачей Бердской горбольницы, из пяти курсирующих в городе машин скорой помощи лишь две выезжают по жалобам, связанным с коронавирусом. Остальные три обслуживают другие экстренные случаи. При этом в парке медучреждения 10 автомобилей. По словам медиков, специалисты массово заболевают новой инфекцией и не могут выйти на работу.

Кроме того, как сообщили местным журналистам врачи Бердской ЦГБ, после того, как в прессе осветили ситуацию с недостатком в городе автомобилей скорой помощи, а также оборудования, препаратов и кадров, в медучреждении начали «закручивать гайки».

Медики рассказали, что главврач бердской горбольницы Алла Дробинская ищет среди сотрудников «стукача» и соглашается встречаться с подчинёнными лишь по одному.

«Нас радует, что наконец-то проблемы озвучили публично. Только теперь Дробинская хочет видеть нас по одному», – цитирует издание сотрудников больницы.

Бердские врачи также сообщали, что в условиях возросшей нагрузки зарплата медработников не увеличилась.

На момент публикации с главврачом больницы связаться не удалось.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области увеличили количество бригад скорой помощи с 27 до 35.

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